Вильнюс направил России ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства. В Литву на минуту залетела «Победа»

Министерство иностранных дел Литвы 2 июля вызвало представителей посольства Российской Федерации в Вильнюсе и вручило ноту протеста по поводу нарушения воздушного пространства страны. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства.



Согласно пресс-релизу, поводом стал инцидент, якобы произошедший вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании «Победа», следовавший из аэропорта Внуково в Москве в аэропорт Храброво в Калининградской области России, «незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и остался там около минуты».