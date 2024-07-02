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    Вильнюс направил России ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства. В Литву на минуту залетела «Победа»

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    Министерство иностранных дел Литвы 2 июля вызвало представителей посольства Российской Федерации в Вильнюсе и вручило ноту протеста по поводу нарушения воздушного пространства страны. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства.

    Согласно пресс-релизу, поводом стал инцидент, якобы произошедший вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании «Победа», следовавший из аэропорта Внуково в Москве в аэропорт Храброво в Калининградской области России, «незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и остался там около минуты».

    МИД выразил протест представителям российского посольства по поводу данного инцидента и потребовал как можно скорее предоставить разъяснения и принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

    ЕС запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.

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    ЛитваНота протестаМИДНарушение воздушного пространстваПобеда
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