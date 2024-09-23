Миллион долларов, сало и борщ. СКА подписал американского защитника Дианджело, который провел в НХЛ почти 400 матчей

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Тони Деанджело до конца сезона 2024/25. Он будет выступать под номером 24.



«Вчера у нас были окончательные переговоры с Тони Дианджело на свежем воздухе в Ленинградской области. Там же он попробовал наш борщ и сало. Думаю, что этот воздух и наша еда помогли нам завершить переговоры успешно», — заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг на специальной пресс-конференции.



Также он добавил, что ждать дебюта новичка в ближайших матчах не стоит из-за проблем с визой.

