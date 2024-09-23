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    Миллион долларов, сало и борщ. СКА подписал американского защитника Дианджело, который провел в НХЛ почти 400 матчей

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    Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Тони Деанджело до конца сезона 2024/25. Он будет выступать под номером 24.

    «Вчера у нас были окончательные переговоры с Тони Дианджело на свежем воздухе в Ленинградской области. Там же он попробовал наш борщ и сало. Думаю, что этот воздух и наша еда помогли нам завершить переговоры успешно», — заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг на специальной пресс-конференции.

    Также он добавил, что ждать дебюта новичка в ближайших матчах не стоит из-за проблем с визой.

    «Оформление рабочей визы для Тони Дианджело займет минимум неделю. Максимум — две. Пока он даже не может тренироваться с командой, но проведет мастер-классы для детей», — сказал Ротенберг.

    По словам главного тренер СКА, подписание Деанджело не означает, что команде придется с кем-то расставаться, так как его контракт вписывается в потолок зарплат. По информации издания Yardbarker, 28-летний хоккеист будет получать 1 млн долларов в год, или около 93 млн рублей. В то же время Ротенберг признался, что СКА будет искать Эмилю Галимову новую команду.

    Тони Деанджело родился 24 октября 1995 года в Сьюэлле, Нью-Джерси. В 14 лет дебютировал в USHL за «Сидар-Рапидс Рафрайдерс», затем четыре сезона играл за «Сарния Стинг» в OHL, где трижды становился лучшим ассистентом среди защитников. В 2015 году получил «Макс Камински Трофи» как лучший защитник OHL. В НХЛ провел 397 матчей и набрал 223 очка, выступая за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию».

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