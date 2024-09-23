Полиция Петербурга ищет развратного таксиста, на которого пожаловалась девочка

Девочка-подросток могла стать жертвой таксиста в Петербурге. Мужчину уже ищут. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 сентября.
Накануне вечером в полицию обратилась петербурженка. Она рассказала, что водитель такси, принявший заказ через агрегатор «Яндекса», совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2008 года рождения. Было установлено, что мужчина в приложении был записан под именем Фахрид. Подозреваемый пока не задержан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.