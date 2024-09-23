Загадочное отравление семьи под Красноярском: умер четвёртый ребёнок, остались одни родители. Мать беременна

Ночью 23 сентября в больнице скончался четвертый ребенок из семьи из Красной Сопки — 12-летняя девочка, сообщает СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Причиной смерти называют отравление неизвестным веществом, как и в случае с тремя остальными детьми.

В живых остались только родители, пишет NGS24 . Они пришли в сознание, скоро их допросят. Им 32 и 34 года, они в стабильно тяжелом состоянии в реанимации в красноярской БСМП. Мать находится на девятом месяце беременности. Плод в порядке, его жизни сейчас ничто не угрожает, отмечает портал . До этого умерли их другие дети: 6-летняя девочка, 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Напомним, 20 сентября родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями из местного магазина, а на следующее утро были госпитализированы с симптомами отравления. По данным СК, причиной отравления стало неустановленное токсичное вещество. Возбуждено уголовное дело о сбыте товаров или оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Рассматривается также версия, что опасные вещества могли попасть в пищу уже дома.