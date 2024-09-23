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Происшествия Загадочное отравление семьи под Красноярском: умер четвёртый ребёнок, остались одни родители. Мать беременна

Загадочное отравление семьи под Красноярском: умер четвёртый ребёнок, остались одни родители. Мать беременна

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41 комментарий

Ночью 23 сентября в больнице скончался четвертый ребенок из семьи из Красной Сопки — 12-летняя девочка, сообщает СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Причиной смерти называют отравление неизвестным веществом, как и в случае с тремя остальными детьми.

В живых остались только родители, пишет NGS24. Они пришли в сознание, скоро их допросят. Им 32 и 34 года, они в стабильно тяжелом состоянии в реанимации в красноярской БСМП. Мать находится на девятом месяце беременности. Плод в порядке, его жизни сейчас ничто не угрожает, отмечает портал. До этого умерли их другие дети: 6-летняя девочка, 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Напомним, 20 сентября родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями из местного магазина, а на следующее утро были госпитализированы с симптомами отравления. По данным СК, причиной отравления стало неустановленное токсичное вещество. Возбуждено уголовное дело о сбыте товаров или оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Рассматривается также версия, что опасные вещества могли попасть в пищу уже дома.

По данным NGS24, пара купила дом в селе четыре года назад. Соседи говорят, что она была благополучной, дети дружными, ходили вместе. Мама и папа работали.

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Отравление Красноярский край
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Комментарии
41
AndrewBarsik
2 часа
Лет тридцать назад ( когда в России ещё была государственность и система здравоохранения) было бы сделано всё, чтобы спасти детей. А теперь вместо самолёта МЧС и транспортировки в специальный токсикологический центр чиновники в белых халатах только считают детские трупики и скармливают согражданам сказки про "загадочность ".
Эд Хэммет
2 часа
А ещё говорят, что точный диагноз установит патологоанатом. Похоже, что и судмедэксперты недоработали. В общем, прогнило всё в королевстве датском.
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