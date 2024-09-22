5 вещей, которые ни один окулист не сделает со своими глазами

Источник: fizkes / iStock







За безобидными и вполне привычными для нас ритуалами может скрываться много опасного. Коллеги из Marie Claire и «Доктора Питера» собрали рекомендации от специалистов, которые точно знают, чего стоит избегать для здоровья глаз.

Наращивание ресниц

Раньше в моде были густые и насыщенно-черные ресницы, но сейчас наращивание стало выглядеть более естественным. Однако это вовсе не означает, что процедура теперь безвредна.



Начнем с того, что использование искусственных ресниц способствует потере собственных. А ведь ресницы важны не только с точки зрения эстетики — они служат барьером от бактерий и инфекций.



По словам офтальмолога Валерии Смирновой, наращивание ресниц может вызвать:



зуд;

покраснение;

тяжесть в веках;

выпадение ресниц;

слезотечение;

жжение;

ощущение инородного тела;

появление ячменей на веке.

А возможные осложнения наращивания — это кератоконъюнктивит, аллергический блефарит, эрозия конъюнктивы. Осложнения не представляют непосредственной угрозы зрению, но лишь в том случае, если вовремя начать их правильное лечение.



Чтобы избежать последствий, обращайте внимание на гигиенические условия во время процедуры и составы клея и растворителей, которые используются при этом. В краткосрочной перспективе некоторые компоненты вызывают аллергические реакции. Но как влияют эти вещества на орган зрения при длительном использовании, сейчас неизвестно и не освещается в работах на эту тему.

Некачественный демакияж

Очищение кожи должно проходить в несколько этапов. Сначала можно использовать мицеллярную воду, затем нанести гель или пенку для умывания.



Такой подход позволит удалить макияж не только с поверхности кожи, но и из пор. В противном случае тональные средства, тени и консилеры могут попасть в слезные железы, расположенные вблизи ресниц.



Неправильно смытый макияж может привести к отекам глаз, рассказывала «Доктору Питеру» косметолог Виктория Балтзаке. Самая тонкая кожа на лице — именно в зоне вокруг глаз. Сальных желез в этой области нет, так что кожный покров быстро реагирует на недостаток увлажнения и на мимические нагрузки.

Использование линз длительного ношения

Линзы, рассчитанные на полгода, месяц или даже две недели, могут быть опасны, так как мы часто забываем, когда именно их начали использовать. В итоге, их ношение длится дольше положенного срока, что вредит глазам. К тому же, такие линзы более плотные и пропускают меньше кислорода по сравнению с однодневными. Это может привести к сухости глаз, напряжению капилляров, ухудшению зрения и головным болям.



Если вы не можете носить однодневные линзы и менять их ежедневно, лучше выбрать очки.

Плавание в линзах

Когда мы плаваем без линз, бактерии и инфекции неизбежно попадают на поверхность глаза. Однако большинство из них не успевают закрепиться, так как они смываются водой и слезами. Если же вы плаваете в линзах, бактерии могут проникнуть в пространство между линзой и глазом. В этом случае они остаются там, начинают размножаться и могут вызвать серьезные инфекции.



Но даже если вы плаваете без линз, глаза все равно немного раздражаются. Поэтому важно соблюдать несколько шагов:



Промойте глаза холодной водой после бассейна или водоема, чтобы очистить их от химикатов или соленой воды. Закапайте любые капли от сухости глаз. Если сухость очень сильная, используйте специальные солевые капли. Они имитируют слезы и заставляют железы активно работать.

Сон в маске

Маски для глаз собирают бактерии, грязь, остатки макияжа, натуральные масла и пот. Получается этакая гремучая смесь, которая контактирует с вашим лицом как минимум 6 часов. Если их не стирать или регулярно не заменять, они могут вызвать инфекции глаз, например ячмень или конъюнктивит.



«Если вы испытываете неприятные ощущения, страдаете от покраснения, липких выделений, а по утрам на веках появляется корочка, вам следует прекратить использование маски и обратиться за советом к офтальмологу», — говорит эксперт по здоровью Тина Патель..

