В Сертолово шестимесячная девочка умерла после кормления смесью

Судмедэкспертам предстоит выяснить причину, по которой перестала дышать шестимесячная девочка во Всеволожском районе Ленобласти. За четверть часа до того, как у ребёнка посинели губы, мать кормила его смесью.

Бригада скорой приехала в квартиру в Сертолово накануне после звонка 24-летней местной жительницы, стало известно «Фонтанке» 21 сентября. Мать рассказала, что около четырёх часов дня покормила дочь и уложила её в кроватку вместе с бутылочкой детской смеси. Не прошло и получаса, как у ребёнка начали синеть губы.