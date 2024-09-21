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Происшествия В Сертолово шестимесячная девочка умерла после кормления смесью

В Сертолово шестимесячная девочка умерла после кормления смесью

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2 комментария

Судмедэкспертам предстоит выяснить причину, по которой перестала дышать шестимесячная девочка во Всеволожском районе Ленобласти. За четверть часа до того, как у ребёнка посинели губы, мать кормила его смесью.

Бригада скорой приехала в квартиру в Сертолово накануне после звонка 24-летней местной жительницы, стало известно «Фонтанке» 21 сентября. Мать рассказала, что около четырёх часов дня покормила дочь и уложила её в кроватку вместе с бутылочкой детской смеси. Не прошло и получаса, как у ребёнка начали синеть губы.

Приехавшим медикам оставалось констатировать смерть. Все обстоятельства случившегося устанавливает Следственный комитет.

Известно, что ребёнок родился в полной семье в марте. По предварительным данным, внимания отдела по делам несовершеннолетних семья не привлекала, но у молодой матери были сложности с соблюдением уголовного законодательства. Ей вменяли угрозу убийством, причинение лёгкого вреда, кражи, умышленное повреждение имущества и фиктивную постановку иностранцев на учёт.

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Комментарии
2
Guddd-Head
46 минут
Молоко слишком солёное оказалось?
bluxer
58 минут
После не значит вследствие.
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