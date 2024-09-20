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    В «Третьем месте» покажут «Скрытое»

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    Новый проект в пространстве на Литейном объединит работы AES+F, Лизы Бобковой, Кати Исаевой, Андрея Кузькина, Хаима Сокола и других художников. Название выставки — отсылка к фильму Михаэля Ханеке 2005 года.

    Фото: thirdplace_ru / vk.com
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    Фильм Ханеке — притча, размышление о моральном выборе, страхе перед Другим и вообще отношениях с Другим, также страх у режиссера тесно связан со стыдом. Лента, главные роли в которой исполнили Даниэль Отей и Жюльет Бинош, осмысляет чувство вины, связанное с событиями после Парижского погрома 1961 года (подавления французской полицией протестов выходцев из Алжира против войны в Алжире).

    Создатели «Скрытого» подчеркивают, что в одноименном фильме человечное отношение к героям сочетается со строгостью, а атмосферу выставки характеризуют как «хоррор повседневного». Проект предлагает не цитирование фильма Ханеке, а диалог, несколько тематических пузырей: от формальных художнических экспериментов до размышлений об истории человека, семьи или общества, вообще о роли истории в современной жизни. Подробности — по ссылке.

    Выставка «Скрытое» пройдет в «Третьем месте» с 20 сентября (открытие в 12:00) до 8 декабря 2024-го. 18+

    Фото: thirdplace_ru / vk.com

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