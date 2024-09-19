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    Пробки на юге Петербурга собрали очереди в метро

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    читатель «Фонтанки»

    Дорожная ситуация, сложившаяся вечером 19 сентября в Петербурге, сказалась и на пассажиропотоке в метро. У одной из ключевых станций на юге города собралась целая толпа.

    Обстановкой на входе в станцию метро «Московская» поделился читатель «Фонтанки» Станислав. В половине седьмого часа вечера перед дверями вестибюля в подземном переходе скопилась очередь из людей. В пресс-службе метрополитена эту картину объяснили увеличением пассажиропотока: «Все пошли в метро».

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    В это время на дорогах Петербурга уже больше часа держались 10-балльные пробки. Особенно сложная ситуация наблюдалась как раз в южной части города, так что подземка явно давала больше шансов куда-то уехать, чем наземный транспорт.

    Людно в метро, впрочем, не только на юге города. Переход с «Владимирской» на «Достоевскую», например, даже в девятом часу вечера выглядит, как в час пик. Обычно в это время тут никого, отмечают читатели.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», дороги в Петербурге загружены на 7 баллов. Такие заторы характерны скорее для самого разгара часа пик. Обычно же к восьми часам вечера четверга на дорогах балла четыре. Самый длинный затор сейчас на внешнем кольце КАД, он тянется на 12,1 км от Пулковского шоссе до Октябрьской набережной. Сохраняются и другие пробки на юге города, хотя и становятся постепенно менее плотными.

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    Фото: читатель «Фонтанки»

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