Пробки на юге Петербурга собрали очереди в метро

Дорожная ситуация, сложившаяся вечером 19 сентября в Петербурге, сказалась и на пассажиропотоке в метро. У одной из ключевых станций на юге города собралась целая толпа.

Обстановкой на входе в станцию метро «Московская» поделился читатель «Фонтанки» Станислав. В половине седьмого часа вечера перед дверями вестибюля в подземном переходе скопилась очередь из людей. В пресс-службе метрополитена эту картину объяснили увеличением пассажиропотока: «Все пошли в метро».