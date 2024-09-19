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Авто Пробки в Петербурге снизились до 9 баллов, но юг города стоит наглухо

Пробки в Петербурге снизились до 9 баллов, но юг города стоит наглухо

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2 комментария

Более полутора часов дороги в Петербурге были загружены на максимальные 10 баллов, и только к семи часам вечера пробки снизились до «девятки». На дамбе движение затрудняет еще и массовая авария.

По данным «Яндекс.Пробок», 9 баллов в районе 19 часов среды — это на 3 балла больше обычного. И в ближайший час, по расчетам аналитиков, ситуация сохранится такой же напряженной. Самые крупные пробки скопились на Киевском и Пулковском шоссе (9,3 км от Красносельского шоссе до поворота в аэропорт Пулково), и также на Московском шоссе (10,9 км от реки Попова Ижорка до поворота к заводу Foxconn).

Юг города в целом больше всего окрасился в красный на карте. КАД стоит на внешнем кольце от Пулковского шоссе до Октябрьской набережной. Набережная, кстати, тоже в плотном заторе между КАД и Володарским мостом. ЗСД встал от Екатерингофки до южной развязки с КАД. Плотно на Краснопутиловской улице, Ленинском и Дачном проспектах. Волхонское шоссе застряло в пробке от Пулковского до Красносельского. Плотные пробки в Стрельне.

Также Витебский проспект встал к Дунайскому с обеих сторон. Заторы на Дунайском, на Софийской между проспектом Славы и КАД, на проспекте Славы и Ивановской улице. Московский проспект стоит из центра к выезду из Петербурга. Ближе к центру традиционно в пробках застряли набережные.

А на севере города собрался затор на дамбе. Как сообщают очевидцы, там произошло массовое ДТП с участием автобуса перед развязкой с Приморским шоссе. Как уточнили в пресс-службе Дирекции КЗС, ДТП случилось примерно на 138-м километре Невской стороны. Сейчас движение автомобилей восстановлено по правой полосе. Пробка растянулась на 4 километра.

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Комментарии
2
AEG1
3 минуты
Всех, стоящих по нескольео часов в пробках и матерящихся в свой адрес еще не просил "отнестись с пониманием"? Не?
Сила в Правде!!
18 минут
в москве случилось что зачем он здесь застрял интересно.
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