Пробки в Петербурге достигли максимальных 10 баллов

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», обычно в это время в городе загруженность составляет 5 баллов. Ожидается, что плотные заторы на городских трассах сохранятся как минимум ближайшие 2 часа.

Красно-бордовые участки заметны в том числе на КАД. Пробка в 7,4 км растянулась на внутренней стороне автотрассы — от проспекта Энгельса до Токсовского шоссе. В ней можно потерять почти 3 часа вместо привычных 5 минут. Ранее автомобилисты сообщали, что дорогу в один момент перекрыли машины спецслужб.

Как ответили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрытия не связаны с возможным ремонтом. «Дорожное движение на КАД перекрыто сотрудниками ГИБДД. Это никак не связано с дорожными работами», — говорится в сообщении.

Багровые и длинные пробки наблюдаются, в частности, на Московском шоссе — от площади Победы до КАД. Затор в 4,1 км может занять у водителей 2 часа. Пробка в 5,7 км тянется по Октябрьской набережной. Пробка в 5,3 км отмечена на Рябовском шоссе — от Приютинской улицы до КАД. На участке Витебского проспекта — от проспекта Славы до КАД — длина затора выросла до 4,4 км.