Копнули — снова шведский форт? Что нашли в саду на Неве и как бы там выглядела колокольня Смольного монастыря

Год назад совет по сохранению культурного наследия предложил инициаторам идеи присмотреться к участку на Смольной набережной в излучине Невы как к потенциальной альтернативной локации для строительства колокольни Смольного собора. Археологи провели раскопки и нашли любопытное — кладку, характерную для фортификационных сооружений. Но имеет ли она отношение к шведскому форту «Сабина» — пока неизвестно.



Почему в саду на Неве



Сад на Неве — это территория на Смольной набережной, где Нева делает достаточно крутой изгиб. Локация известна чередой строительных планов — там одно время хотели разместить музей обороны блокады Ленинграда, примеряли под Судебный квартал, наконец, никуда не делись и планы по строительству Орловского тоннеля под Невой — они перекочевали в новый Генплан города. Градозащитнки требовали включить сад на Неве в перечень скверов. Но территория и так несколько раз приобретала и лишалась официального «зеленого» статуса. Как объясняли чиновники, это делалось для того, чтобы локацию не застроили жильем, а так — она еще с советских времен предназначена под градостроительное преобразование.



Участок в саду на Неве имеет каплевидную форму, его огибает территория будущего Орловского тоннеля.

Источник: АО "МЕТРОГИПРОТРАНС"







В июне 2023 года на заседании совета по сохранению культурного наследия рассматривалась идея строительства (по терминологии противников) и воссоздания (по терминологии сторонников) колокольни Смольного монастыря. Вокруг этой темы эксперты, архитекторы, чиновники и градозащитнки сломали уже множество копий. По итогам заседания совет рекомендовал инициатору — Фонду содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга изучить возможность размещения колокольни на альтернативных участках, в том числе, и на Смольной набережной.





Сад на Неве — это уже третья рассматриваемая локация. Первой было место, где Бартоломео Растрелли и задумал колокольню, и где ее даже начали строить. Найденный во время археологических исследований фундамент колокольни включили в 2023 году в перечень выявленных объектов культурного наследия.



Этот вариант сегодня, очевидно, уже неосуществим. «Размещение на историческом месте невозможно абсолютно. И даже если бы законодательно это было возможно, это могло бы причинить очень большой вред существующему памятнику», — рассказала секретарь попечительского совета фонда, депутат Заксобрания Ленобласти Анна Хмелева. Она напомнила, что проект Растрелли уже был изменен, и строительство колокольни привело бы к утрате каре корпусов Смольного, построенных по проекту архитектора Василия Стасова.

Источник: СКРИН РГИС







Вторая рассматриваемая локация — это площадь Растрелли перед Смольным монастырем. И в 2021 году фонд даже провел своеобразную визуализацию с помощью шоу дронов, которые «построили» колокольню.



Что нашли археологи и при чем тут форт «Сабина»

На конференции, которая прошла в Доме архитектора 17 сентября, были представлены результаты археологического исследования «капли», которое провела НИЦ «Актуальная археология».



«На некоторых шведских картах мы видим напротив Ниеншанца такие укрепления, такой кронверк Ниешанца, расположенный на противоположной стороне Невы», — рассказал руководитель экспедиции Николай Новоселов. Археолог отметил, что карты того времени, конечно, не могут похвастаться большой точностью, но на них видно, что укрепления локализуются напротив устья реки Охта.

1 из 2 Источник: Николай Новоселов\НИЦ «Актуальная археология»

Всего было сделано три шурфа. В одном из них нашли мощение, предположительно — это участок Орловской улицы, выходившей к Неве. Самое интересное откопали в западном шурфе, который расположен ближе всего к территории «Водоканала». Там нашли участок облицовки рва, либо котлована.

Источник: Николай Новоселов\НИЦ «Актуальная археология»







«Это дерн. Это дерновая кладка. Этот прием, характерный уже для XVII — начала XVIII века, когда от каменных крепостей перешли к дерево-земляным крепостям бастионного типа. Мы можем делать выводы, что да, что-то интересное, какая-то фортификация», — пояснил Новоселов. Он добавил, что такой дерновой кладкой были обложены бастионы самого Ниеншанца.

1 из 2 Источник: Николай Новоселов\НИЦ «Актуальная археология»

Новоселов и его коллега, Игорь Гарбуз отметили, что находка может относиться либо к допетербургскому времени, либо к самому ранее-петербургскому. Кроме того археологи отметили и другой интересный момент: что слой выше этой находки был похож на материковый слой, и что он относится к периоду, предшествующему началу развития на этом месте города.





Чтобы понять, что это такое, и имеет ли какое-то отношение эта находка к шведскому форту «Сабина» (менее известному чем «Ландскрона» — «Ниеншанц), который был построен в начале Северной войны и вместе с Ниеншанцом разрушен Петром I, одного шурфа явно мало. И, как подтвердила «Фонтанке» Хмелева, исследования будут продолжены.



Колокольня и музей в одной «капле»



На конференции также обсудили, как могла бы выглядеть колокольня Смольного монастыря, и как бы выглядели панорамы, если бы 174 метровая колокольня — это если мерить вместе с крестом — появилась бы на набережной.



Эскиз разработала «Архитектурная мастерская Михаила Мамошина». Сам основатель мастерской, заслуженный архитектор России и академик архитекторы и представил концепцию. Причем в ней рассматривается вариант использования подземного пространства под колокольней для размещения музея археологии.

1 из 8 Источник: «Архитектурная мастерская Мамошина» Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга

Идею поддержал президент Санкт-Петербургского союза архитекторов, бывший главный архитектор города и глава комитета по градостроительству Владимир Григорьев. Он напомнил про поручение президента России Владимира Путина — проработать вопрос создании археологического музея-заповедника, о недавнем решении приспособить под музей Меншиков бастион Петропавловской крепости.





«Мне представляется, что это могла бы быть очень интересная идея — совместить колокольню и музей археологии», — отметил Григорьев.

Источник: «Архитектурная мастерская Мамошина», Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга

Впрочем, пока говорить о каком-то конкретном проекте рано. Во-первых, потому что это будет зависеть от результатов дальнейших археологических исследований территории. Кроме того, строительство колокольни потребовало бы изменения законодательства, в том числе, городского закона об объединенных охранных зонах №820–7. Как подчеркнула Анна Хмелева, дальнейшая проработка проекта невозможна без оценок ИКОМОСа и миссии ЮНЕСКО, и фонд намерен работать с обеими организациями.

