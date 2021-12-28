Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
Дроны построили 168-метровую колокольню Смольного собора
Хайтек-шоу позволило воздвигнуть недостроенную когда-то высотную доминанту по проекту Растрелли. Световой праздник, прошедший вечером 26 декабря, был организован Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Он напомнил горожанам: если колокольня станет реальностью, она будет настоящим украшением города и памятником архитектуры, символизирующим связь времен.
Для воссоздания силуэта звонницы потребовалась 1000 дронов. В компании, отвечавшей за техническое воплощение инсталляции, признались, что впервые рисуют в воздухе здание. Дата, выбранная для шоу, не была случайной: в этот день исполнялось 196 лет со дня восхождения на престол Николая I, по указанию которого был достроен Смольный собор.

Зрители ожидали начала действа в шатре, защищавшем от декабрьского мороза. Все знали, куда смотреть, но все равно легко было упустить момент, когда на площади перед Смольным собором в воздухе появилась мерцающая пурпурно-фиолетовая занавесь. Из нее снизу вверх начала расти колокольня. Ярус за ярусом строилось бело-голубое расстрелиевское творение с золотыми луковками куполов. Когда превращение было закончено, колокольня стояла выше всех окрестных зданий. Невольно хотелось оглянуться на миниатюрные Кикины палаты, чтобы посмотреть, по душе ли петровскому барокко будущее елизаветинское.
Сияющее строение зависло в воздухе на какое-то время, чтобы собравшиеся успели насладиться зрелищем и сделать селфи. А потом начало таять, начиная с нижних ярусов, как праздничный салют или мерцающий водопад.

Зрелище получилось поэтичным, неожиданно эмоциональным и точно стоило вечерней прогулки по морозу. Световая инсталляция еще раз напомнила петербуржцам о предложении построить колокольню Смольного монастыря по проекту Растрелли, с которым выступил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге в 2020 году. Здание стало бы логичным завершением архитектурного комплекса и сделало бы монастырь таким, каким его видел и начинал возводить Бартоломео Растрелли.
Осуществить задумку архитектора вполне реально, ведь сохранились полные чертежи, расчеты строительства и созданный им макет монастыря, который находится в музее Академии художеств. Более того, строить колокольню можно на историческом фундаменте — его обнаружили во время археологических раскопок в 2010 году. Основание здания хорошо сохранилось благодаря качественным материалам — обработанным каменным плитам и сваям из негниющей лиственницы. По оценкам экспертов, реализация проекта по воссозданию звонницы может потребовать около 7 лет.
Справка
Колокольня входила в утвержденный в 1750 году проект Бартоломео Франческо Растрелли как архитектурная доминанта Смольного монастыря. Она должна была стать самым высоким зданием не только Петербурга, но и России. При Растрелли колокольню успели достроить до второго яруса — она стала выше келейных корпусов. В 1756 году возведение монастыря приостановили из-за недостатка финансирования в связи с началом Семилетней войны. После смерти Елизаветы Петровны в 1762 году работы окончательно прекратились и возобновились только через 70 лет. При Николае I собор переоборудовали и освятили, а готовые ярусы колокольни разобрали.
Материал подготовлен в партнерстве с Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Фото и видео: Андрей Бессонов

Спецпроекты «Фонтанки.ру»