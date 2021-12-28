Дроны построили 168-метровую колокольню Смольного собора

Колокольня входила в утвержденный в 1750 году проект Бартоломео Франческо Растрелли как архитектурная доминанта Смольного монастыря. Она должна была стать самым высоким зданием не только Петербурга, но и России. При Растрелли колокольню успели достроить до второго яруса — она стала выше келейных корпусов. В 1756 году возведение монастыря приостановили из-за недостатка финансирования в связи с началом Семилетней войны. После смерти Елизаветы Петровны в 1762 году работы окончательно прекратились и возобновились только через 70 лет. При Николае I собор переоборудовали и освятили, а готовые ярусы колокольни разобрали.