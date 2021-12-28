Дроны построили 168-метровую колокольню Смольного собора

Для воссоздания силуэта звонницы потребовалась 1000 дронов. В компании, отвечавшей за техническое воплощение инсталляции, признались, что впервые рисуют в воздухе здание. Дата, выбранная для шоу, не была случайной: в этот день исполнялось 196 лет со дня восхождения на престол Николая I, по указанию которого был достроен Смольный собор.



Зрители ожидали начала действа в шатре, защищавшем от декабрьского мороза. Все знали, куда смотреть, но все равно легко было упустить момент, когда на площади перед Смольным собором в воздухе появилась мерцающая пурпурно-фиолетовая занавесь. Из нее снизу вверх начала расти колокольня. Ярус за ярусом строилось бело-голубое расстрелиевское творение с золотыми луковками куполов. Когда превращение было закончено, колокольня стояла выше всех окрестных зданий. Невольно хотелось оглянуться на миниатюрные Кикины палаты, чтобы посмотреть, по душе ли петровскому барокко будущее елизаветинское.

