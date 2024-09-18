«Чувствовалось, что что-то иначе идет». Жители Торопца неохотно говорят об атаке беспилотников

В среду, 18 сентября, город Торопец подвергся массированной атаке беспилотников, после падения обломков которых начался пожар. Администрация района объявила об эвакуации. Местные жители на произошедшее отреагировали по-разному: одни до сих пор в слезах, другие спокойно оценивают повреждения.



От атаки жители Торопца проснулись около 3 часов ночи. По словам местных, беспилотники слышали и раньше. Однако этот раз отличался: «Раньше были какие-то прилёты, но не настолько серьёзно. В этот раз прям чувствовалось, что что-то иначе идёт», — рассказал «Фонтанке» один из жителей города.

Ранним утром информацию о БПЛА подтвердили местные власти. «В Торопце Тверской области идет тушение пожара на месте падения обломков БПЛА, силы противовоздушной обороны продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — оповестило правительство региона.

Часть людей сразу и самостоятельно приняла решение об эвакуации. Один из жителей Торопца рассказывает, что его семья отправилась к родственникам в другой город сразу после того, как стали слышны взрывы. В спешке удалось захватить только документы. Позднее, уже днем, как только разрешат власти, он вернется в Торопец для того, чтобы «прихватить одежду, деньги и продукты».

Официальные сообщения о необходимости эвакуации появились «буквально в течение часа», отмечают местные жители. Для тех, кто хотел выехать из города и не имел личного транспорта, организовали автобусы. Жителей вывозили из Торопца в город Западная Двина, а по вопросам эвакуации в Тверской области была открыта горячая линия: (4822) 390982.

Пока люди размещались в ПВР, экстренные службы боролись с последствиями падения обломков БПЛА. В Торопце образовался пожар. Для тушения возгорания привлекли 150 человек личного состава — пожарных и спасателей, а также 40 единиц техники. По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, к 13:00 в городе возгорания уже не было.

Жителям открыли доступ в город около полудня. «У всех в домах что-то выбило взрывной волной», — рассказал «Фонтанке» местный житель.

Губернатор Игорь Руденя, в свою очередь, подчеркнул, что правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте всем, кому это потребуется: социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору: «Самое главное — у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет», — добавил глава региона.

По официальным данным, в результате ночной атаки пострадали 13 человек, их госпитализировали. Медики оценили состояние пациентов как средней степени тяжести. При этом их жизни ничто не угрожает. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, врачи успели осмотреть еще 15 человек. Местные жители также отмечают, что пострадавшие в городе есть — в том числе среди их знакомых.

Собеседник «Фонтанки» отмечает, что к вечеру обстановка в городе стабилизировалась. «Частичная эвакуация прошла организованно благодаря слаженным действиям служб и населения. Сейчас все нормально», — уточняет житель Торопца.

При этом один из местных, решивший не уезжать из города, сообщил, что днем в городе было неспокойно. Вечером, по его словам, местами все еще виднеются клубы дыма.

В связи с произошедшим администрация Торопецкого муниципального округа решила ввести временный запрет на посещение лесов и на въезд машин в лесные массивы, который будет действовать до 1 октября. «Данная мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец», — объяснили в администрации.

О произошедшем в ночь на 18 сентября жители Торопца говорят неохотно. Некоторые отказываются наотрез. Расходятся они в оценке последствий. «Сейчас все нормально, только клубы дыма к вечеру остались», — говорят одни, подчеркивая, что информация о возгораниях — фейки.

Другие говорят, что пока не готовы к возвращению: «Пока не знаем, когда вернемся в город семьей. Сами понимаете, опасно, и дети у нас».