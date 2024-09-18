Въезд в эвакуированный Торопец, попавший под атаку БПЛА, открыли. Жители могут вернуться домой

Источник: Пресс-служба Правительства Тверской области







Жители Торопца, эвакуированные из-за ночной атаки БПЛА и последовавшего пожара, могут вернуться в город, вся коммунальная инфраструктура работает. Об этом днем 18 сентября сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.



С 12 часов доступ в город Торопец открыт, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. «Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение», — сообщил он и добавил, что, по данным ГУ МЧС региона, в городе пожаров не зафиксировано.

Всех желающих вернуться в свои дома доставят в город автобусами. В зданиях, пострадавших от падения обломков беспилотников, проведут ремонты. Губернатор пообещал, что правительство региона поможет с ремонтом социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору и «всем, кому это потребуется».

По информации главы региона, погибших и серьезно пострадавших в результате атаки нет. На данный момент за медицинской помощью обратились несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний. В Торопце развернули три пункта расположения бригад скорой помощи.

Утром 18 сентября после массированной атаки БПЛА в Тверской области в Торопце объявили частичную эвакуацию. Жителей вывозили автобусами в Западную Двину, а доступ в город был закрыт. На место прибыл губернатор области и провел совещание оперативного штаба. Жителей призвали не распространять фото и видео с места ликвидации пожара, который возник в результате отражения атаки.