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    Губернатор Тверской области приехал в Торопец, где ликвидируют последствия атаки БПЛА

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    В Торопце после ночной атаки беспилотников проводится ликвидация последствий падения обломков и тушение пожара. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел на месте совещание оперативного штаба, сообщила пресс-служба правительства региона 18 сентября.

    Так, главой региона дан ряд поручений, в том числе по обеспечению правопорядка на территории, где прошла эвакуация жителей, организации необходимой помощи населению в пунктах временного размещения.

    тг-канал губернатора Тверской области

    «В Торопце работают все экстренные службы — сотрудники региональных подразделений ФСБ, МВД, прокуратуры, следственного комитета, МЧС, Росгвардии, руководители областных ведомств», — сообщается на официальной странице Торопецкого муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте».

    Руководство района также призывает местных жителей «не распространять фото и видео с места ликвидации возгорания, которое возникло в результате отражения атаки БПЛА».

    Утром 18 сентября в Тверской области была объявлена частичная эвакуация жителей Торопецкого муниципального округа после массированной атаки беспилотников по Торопцу. Впоследствии в городе начался пожар. Проживающие во Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке и «на Колыме» сообщили, что слышали ночью «отчетливый хлопок». Администрация округа попросила жителей не публиковать кадры с места падения беспилотников.

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