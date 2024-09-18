Запрет на посещение лесов введен в Торопецком округе Тверской области, где была массовая атака БПЛА

В Торопецком округе Тверской области, где после массовой атаки беспилотников начался пожар, 18 сентября ввели временный запрет на посещение лесов и на въезд машин в лесные массивы. Он будет действовать до 1 октября. Соблюдение запрета будут контролировать патрули. Об этом сообщает администрация Торопецкого муниципального округа.

«Данная мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в связи с ликвидацией последствий атаки БПЛА перенесён на неопределённый срок региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации», который должен был пройти в Торопце 21 сентября.

Также администрация в своём паблике в ВК проинформировала, что был взломан официальный сайт администрации Торопецкого округа.

«В настоящее время ведется работа по восстановлению всех данных и функциональности сайта», — говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 18 сентября Торопец подвергся массированной атаке дронов, после падения обломков начался пожар. Госпитализированы 13 человек. Была объявлена частичная эвакуация жителей Торопецкого муниципального округа. Недавно въезд в эвакуированный Торопец открыли.