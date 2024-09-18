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Происшествия Запрет на посещение лесов введен в Торопецком округе Тверской области, где была массовая атака БПЛА

Запрет на посещение лесов введен в Торопецком округе Тверской области, где была массовая атака БПЛА

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8 комментариев

В Торопецком округе Тверской области, где после массовой атаки беспилотников начался пожар, 18 сентября ввели временный запрет на посещение лесов и на въезд машин в лесные массивы. Он будет действовать до 1 октября. Соблюдение запрета будут контролировать патрули. Об этом сообщает администрация Торопецкого муниципального округа.

«Данная мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в связи с ликвидацией последствий атаки БПЛА перенесён на неопределённый срок региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации», который должен был пройти в Торопце 21 сентября.

Также администрация в своём паблике в ВК проинформировала, что был взломан официальный сайт администрации Торопецкого округа.

«В настоящее время ведется работа по восстановлению всех данных и функциональности сайта», — говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 18 сентября Торопец подвергся массированной атаке дронов, после падения обломков начался пожар. Госпитализированы 13 человек. Была объявлена частичная эвакуация жителей Торопецкого муниципального округа. Недавно въезд в эвакуированный Торопец открыли.

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Тверская область Атака БПЛА Атака беспилотников Беспилотники Торопец Запрет на посещение лесов
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Комментарии
8
Kit.
46 минут
Логично. Там же сейчас взрывоопасная трава.
Snow*
37 минут
Предлагаю перенести региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации», который должен был пройти в Торопце 21 сентября, в г. Санкт-Петербург и провести его с перекрытием ЗСД, КАД и центра города на неопределенный срок. Б.А.Д.
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