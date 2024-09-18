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Происшествия После ночной атаки беспилотников на Тверскую область госпитализированы 13 человек

После ночной атаки беспилотников на Тверскую область госпитализированы 13 человек

10 538
7 комментариев

В результате ночной атаки беспилотников на Тверскую область госпитализированы 13 человек, сообщает 18 сентября ТАСС по ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. При этом их жизни ничто не угрожает.

По словам Алексея Кузнецова, врачи осматривают еще 15 человек.

Напомним, ранним утром 18 сентября в Тверской области объявили частичную эвакуацию жителей Торопецкого муниципального округа. Торопец подвергся массированной атаке дронов. После падения обломков БПЛА начался пожар.

Недавно въезд в эвакуированный Торопец открыли. Теперь жители могут вернуться в город.

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Комментарии
7
VVM1962
1 час
любят у нас военные склады рядом с жильём ставить. Удобно, чёрт возьми.
265927066
2 часа
Шли 938 сутки "Киевзатридня"..........
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