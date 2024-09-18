После ночной атаки беспилотников на Тверскую область госпитализированы 13 человек

В результате ночной атаки беспилотников на Тверскую область госпитализированы 13 человек, сообщает 18 сентября ТАСС по ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. При этом их жизни ничто не угрожает.



По словам Алексея Кузнецова, врачи осматривают еще 15 человек.

Напомним, ранним утром 18 сентября в Тверской области объявили частичную эвакуацию жителей Торопецкого муниципального округа. Торопец подвергся массированной атаке дронов. После падения обломков БПЛА начался пожар.

Недавно въезд в эвакуированный Торопец открыли. Теперь жители могут вернуться в город.