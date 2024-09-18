Рухнувший в петербургской гимназии потолок ремонтировали почти 20 лет назад силами родителей

Во Второй гимназии Петербурга оценивают ущерб после обрушения потолка в столовой накануне. Последний раз его ремонтировали еще в середине нулевых.



Сегодня в гимназии демонтируют злополучную потолочную конструкцию, ведется оценка ущерба, сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию Петербурга 18 сентября. Питание учеников временно организовали в другом помещении.

Напомним, днем 17 сентября во Второй гимназии на Казанской улице, 27, обрушилась часть потолочной плитки в столовой. Как стало известно «Фонтанке», площадь обрушения составила порядка 10 квадратных метров. Ремонт там делали еще в 2005 году силами родителей, и установить, кто конкретно, не представляется возможным.

Обрушение произошло как раз, когда у школьников был обед. Плиты упали на пол и на столы. «Фонтанка» показывала последствия обрушения. К счастью, никто не пострадал. Следственный комитет Петербурга начал проверку по факту произошедшего.