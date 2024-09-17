В столовой Второй гимназии на Казанской провалился потолок

Во Второй гимназии на Казанской улице провалился потолок. Местом разрушений стала столовая. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили «Фонтанке» очевидцы.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
Во вторник днем школьники заметили, как над ними начал разрушаться потолок в столовой. Часть плиток приземлилась на пол, а другая — на столы. Обед пришлось перенести, и сотрудники школы вывели учеников из помещения. Директор учебного заведения сказала «Фонтанке», что «лучше бы пришли в школу и помогли», после чего бросила трубку.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства уточняются.