    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-з

    773мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.14eur101.28

    В столовой Второй гимназии на Казанской провалился потолок

    2701
    6 комментариев

    Во Второй гимназии на Казанской улице провалился потолок. Местом разрушений стала столовая. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили «Фонтанке» очевидцы.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Во вторник днем школьники заметили, как над ними начал разрушаться потолок в столовой. Часть плиток приземлилась на пол, а другая — на столы. Обед пришлось перенести, и сотрудники школы вывели учеников из помещения. Директор учебного заведения сказала «Фонтанке», что «лучше бы пришли в школу и помогли», после чего бросила трубку.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства уточняются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close