Смольный: При обрушении потолка во Второй гимназии никто не пострадал

Пострадавших в результате частичного обрушения потолка во Второй гимназии на Казанской улице нет. Об этом «Фонтанке» сообщили 17 сентября в комитете по образованию.

В столовой «выпала часть потолочных плит подвесного потолка», когда у школьников был обед. Фрагменты упали и на пол, и на столы.

Как отмечают в комитете по образованию, в результате инцидента никто из учащихся и педагогов не пострадал. «В настоящее время производится оценка площади и причин повреждений. По возможности, в короткие сроки в столовой школы будет проведен ремонт потолка», — добавили в ведомстве.

Ранее прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку в связи с тем, что во Второй гимназии частично обрушился потолок. «В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условия нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений», — заявили в ведомстве и пообещали принять меры при наличии оснований.