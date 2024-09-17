Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+26°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

ю-з.

 772мм 40%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,43
EUR 101,51
Наследство Васильева
Рейтинг колледжей СПб
(От)Личный Петербург — 2024
Как (не)стать пособником СБУ
30 тысяч за диплом
Зачем нам Мексика
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Смольный: При обрушении потолка во Второй гимназии никто не пострадал

Смольный: При обрушении потолка во Второй гимназии никто не пострадал

1 402
6 комментариев

Пострадавших в результате частичного обрушения потолка во Второй гимназии на Казанской улице нет. Об этом «Фонтанке» сообщили 17 сентября в комитете по образованию.

В столовой «выпала часть потолочных плит подвесного потолка», когда у школьников был обед. Фрагменты упали и на пол, и на столы.

Как отмечают в комитете по образованию, в результате инцидента никто из учащихся и педагогов не пострадал. «В настоящее время производится оценка площади и причин повреждений. По возможности, в короткие сроки в столовой школы будет проведен ремонт потолка», — добавили в ведомстве.

Ранее прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку в связи с тем, что во Второй гимназии частично обрушился потолок. «В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условия нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений», — заявили в ведомстве и пообещали принять меры при наличии оснований.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
DanCitizen
17 сентября 2024, 17:06
Можно продолжать делать Калибры
-4*
17 сентября 2024, 17:02
беглов, это позор!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Новости компаний
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00