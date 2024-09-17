СК пришел с проверкой в петербургскую гимназию, где обрушился потолок. Показываем последствия

Во Второй гимназии на Казанской улице провалился потолок. В связи с этим Следственный комитет проводит проверку. Об этом сообщается в telegram-канале ГСУ СК России по Петербургу.



Источник: ГСУ СКР по Петербургу

Во вторник, 17 сентября, в столовой Второй гимназии обрушился навесной потолок, когда у школьников был обед. По предварительным данным, пострадавших среди учащихся нет, отмечают в СК.

В настоящее время сотрудники следственного отдела по Адмиралтейскому району вместе с экспертами судебно-экспертного центра СК России осматривают столовую. Ведомство проводит доследственную проверку по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«Следствием проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за содержание помещения», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Потолок обрушился в столовой Второй гимназии во вторник, 17 сентября. Как сообщили в комитете по образованию, в результате частичного обрушения никто не пострадал. «По возможности, в короткие сроки в столовой школы будет проведен ремонт потолка», — уточнили в пресс-службе. Проверку начала прокуратура.

Старейшая в России государственная гимназия была основана 7 сентября 1805 года указом императора Александра I. В ней учились юрист Анатолий Кони, этнограф Николай Миклухо-Маклай, дирижер Евгений Мравинский и другие известные деятели.