Музей политической истории России покажет тельняшку Хрущёва и другие артефакты, связанные с советскими лидерами

Вы увидите официальные портреты первых лиц и многофигурные композиции, отражающие эпоху. Особое место на экспозиции займут подарки советским вождям от простых граждан и представителей других стран.



Источник: пресс-служба Музея политической истории России







На выставке «от Сталина до Брежнева» покажут личные вещи государственных деятелей, в том числе Андрея Жданова, Георгия Маленкова, Алексея Косыгина, Анастаса Микояна, Екатерины Фурцевой. Вас ждут такие занятные экспонаты, как меховая шапка-«пирожок», принадлежавшая Косыгину, платье Екатерины Фурцевой, которое ей подарила французская художница Надя Леже.



Источник: пресс-служба Музея политической истории России







Будет на экспозиции и целый комплекс предметов, принадлежавших Никите Хрущёву. Это, например, тельняшка, фуражка и бинокль, которые генсеку подарила команда турбоэлектрохода «Балтика». Эти вещи сопровождали Хрущёва во время морского рейса в Нью-Йорк на XV сессию Ассамблеи ООН.

