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Афиша Plus Музей политической истории России покажет тельняшку Хрущёва и другие артефакты, связанные с советскими лидерами

Музей политической истории России покажет тельняшку Хрущёва и другие артефакты, связанные с советскими лидерами

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1 комментарий

Вы увидите официальные портреты первых лиц и многофигурные композиции, отражающие эпоху. Особое место на экспозиции займут подарки советским вождям от простых граждан и представителей других стран.

На выставке «от Сталина до Брежнева» покажут личные вещи государственных деятелей, в том числе Андрея Жданова, Георгия Маленкова, Алексея Косыгина, Анастаса Микояна, Екатерины Фурцевой. Вас ждут такие занятные экспонаты, как меховая шапка-«пирожок», принадлежавшая Косыгину, платье Екатерины Фурцевой, которое ей подарила французская художница Надя Леже.

Будет на экспозиции и целый комплекс предметов, принадлежавших Никите Хрущёву. Это, например, тельняшка, фуражка и бинокль, которые генсеку подарила команда турбоэлектрохода «Балтика». Эти вещи сопровождали Хрущёва во время морского рейса в Нью-Йорк на XV сессию Ассамблеи ООН.

Выставка «От Сталина до Брежнева» пройдёт в Музее политической истории России с 19 сентября по 20 октября 2024 года. 0+

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Комментарии
1
fognirasta
28 минут
Трусы и носки Хрущева покажут?
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