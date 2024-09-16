Еще один кикшеринг выписал штраф на 100 тысяч рублей за езду вдвоем

В Москве еще одному пользователю кикшеринга выписали крупный штраф на 100 тысяч рублей за езду вдвоем. Средства в «МТС Юрент» списали с карты, привязанной к аккаунту, сообщили в пресс-службе компании.



Наказать ездока удалось благодаря сообщению о нарушении от одного из консультантов безопасности. Аккаунт нарушителя был установлен, а после выписан штраф.



Ранее 100 тысяч рублей с пользователя списал сервис «Яндекс Go». Это был первый прецедент после ужесточения штрафной политики компании. Однако пользователь кикшеринга понес наказание за другое — на свой аккаунт он арендовал электросамокат и передал его детям. По правилам пользоваться техникой можно только с 18 лет.

