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    Еще один кикшеринг выписал штраф на 100 тысяч рублей за езду вдвоем

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    В Москве еще одному пользователю кикшеринга выписали крупный штраф на 100 тысяч рублей за езду вдвоем. Средства в «МТС Юрент» списали с карты, привязанной к аккаунту, сообщили в пресс-службе компании.

    Наказать ездока удалось благодаря сообщению о нарушении от одного из консультантов безопасности. Аккаунт нарушителя был установлен, а после выписан штраф.

    Ранее 100 тысяч рублей с пользователя списал сервис «Яндекс Go». Это был первый прецедент после ужесточения штрафной политики компании. Однако пользователь кикшеринга понес наказание за другое — на свой аккаунт он арендовал электросамокат и передал его детям. По правилам пользоваться техникой можно только с 18 лет.

    «Фонтанка» ранее рассказывала, за что еще можно нарваться на штраф. Это неправильная парковка, неспешивание на пешеходном переходе, езда вдвоем, нетрезвым или передача самоката детям.

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