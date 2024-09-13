    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-в

    762мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.11eur100.39

    Первый штраф за передачу самоката «Яндекс Go» детям выписали в Москве. Нарушитель заплатит 100 тысяч

    1656
    2 комментария

    Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» выписал пользователю первый штраф за передачу электросамоката детям в Москве, стало известно «Фонтанке» 13 сентября. Нарушителю придется заплатить 100 тыс. рублей.

    «С 1 сентября в «Яндекс Go» действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними — 100 000 рублей. По правилам ездить на самокате можно только с 18 лет», — сообщили в пресс-службе сервиса.

    Детали дорогой поездки устанавливаются.

    Ранее Фонтанка» писала, что в кикшеринговых компаниях в этом году появились сотрудники, следящие за соблюдением правил. Так, в «Яндекс GO» это скаут-штрафер, в Whoosh это инспектор, а в «Юренте» — инструктор по безопасному вождению. Сотрудники фиксируют несоблюдение правил на камеру и отправляют в специальный бот. Среди нарушений — неправильная парковка, неспешивание на пешеходном переходе, езда вдвоем, несовершеннолетний на самокате и езда в нетрезвом состоянии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close