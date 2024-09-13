Первый штраф за передачу самоката «Яндекс Go» детям выписали в Москве. Нарушитель заплатит 100 тысяч

Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» выписал пользователю первый штраф за передачу электросамоката детям в Москве, стало известно «Фонтанке» 13 сентября. Нарушителю придется заплатить 100 тыс. рублей.



«С 1 сентября в «Яндекс Go» действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними — 100 000 рублей. По правилам ездить на самокате можно только с 18 лет», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Детали дорогой поездки устанавливаются.

Ранее Фонтанка» писала, что в кикшеринговых компаниях в этом году появились сотрудники, следящие за соблюдением правил. Так, в «Яндекс GO» это скаут-штрафер, в Whoosh это инспектор, а в «Юренте» — инструктор по безопасному вождению. Сотрудники фиксируют несоблюдение правил на камеру и отправляют в специальный бот. Среди нарушений — неправильная парковка, неспешивание на пешеходном переходе, езда вдвоем, несовершеннолетний на самокате и езда в нетрезвом состоянии.