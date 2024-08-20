Трое на самокате, не считая собаки. Большой разговор с компаниями кикшеринга о том, как идет в Петербурге борьба за безопасность

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург и самокаты — тема вечных споров с самого момента их появления в Северной столице. Обгоны на тротуарах, аварийные ситуации и непроходимые парковки или удобство передвижения, дополнение к общественному транспорту и новое слово в урбанизме — аргументы найдутся для каждой из позиций. Не вдаваясь в полемику, «Фонтанка» пообщалась с сервисами кикшеринга — «Яндекс GO», Whoosh и «Юрент» — о том, как обеспечивается безопасность, как по-петербургски пользоваться самокатом и как их подружить с городскими пространствами.



Есть такая профессия — нарушения пресекать

В каждой из компаний в этом году появились сотрудники, следящие за соблюдением правил: в «Яндекс GO» это скаут-штрафер, в Whoosh это инспектор, а в «Юрент» — инструктор по безопасному вождению. Если в зоне своей видимости они замечают нарушение, то фиксируют его на камеру и отправляют в специальный бот. Люди на том конце устанавливают, было ли несоблюдение правил, — и если да, нарушителю выписывается штраф. За что и на сколько может «прилететь»:



— неправильная парковка — 500 руб. (если самокат бросили вне зоны парковки, а тем более если он мешает пешеходам);

— неспешивание на пешеходном переходе –1000 руб. (если пользователь переехал дорогу, стоя на самокате);

— езда вдвоем: «Яндекс GO» — 3000 руб., Whoosh и «Юрент» — 5000 руб. (фактически можно назвать штраф «больше одного человека на самокате». За езду втроем, впятером, вдесятером придут те же суммы);

— несовершеннолетний на самокате: «Яндекс GO» — 5000 руб., Whoosh и «Юрент» — 10 000 руб. ;



— езда в нетрезвом состоянии — до 150 тыс. руб.

Штраф взимается у всех по-разному: в «Яндекс GO» и «Юрент» на балансе аккаунта появляется уведомление с требованием оплатить сумму, иначе до поездок вас не допустят. К слову, в «Юренте» сперва придет предупреждение, а деньги потребуют только при повторном нарушении. В Whoosh же все строго: штраф автоматически списывается с привязанной к аккаунту карты. Если средств не хватает, то аккаунт блокируется. Аккаунту с систематическими нарушениями также выпишут бан.



«Штраф выписывается по договору оферты. Мы как сервис не можем штрафовать за нарушение ПДД. Он (договор оферты. — Прим. ред.) обязательный для всех, кто встает на самокат. Когда вы регистрируетесь в сервисе, вы подтверждаете соблюдение правил договора оферты», — пояснил пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

«Если пользователь нарушает правила, ему приходит сообщение о том, что выписан штраф на основании нарушения такого-то пункта, и расписывается, что именно было нарушено. Если пользователь не согласен, он может протестовать», — рассказали рейнджеры-инспекторы Whoosh Егор и Никита.



Точек, где можно «выхватить» штраф, достаточно много: у Whoosh их 16, у «Юрент» — порядка 50 во всех людных локациях и у станций метро. Скауты-штраферы «Яндекс GO» мониторят пока только у метро «Беговая» и «Улица Дыбенко». Однако они помогают ловить нарушителей и своим конкурентам: снимают и присылают безответственных пользователей как Whoosh, так и «Юренту».

Как и скауты-штраферы из «Яндекс GO», снимать нарушения могут и обычные пользователи. Это делается через специальный телеграм-бот «Самокаты: общественный контроль» — туда можно отправить фотовидеодоказательства, а специалисты уже определят, кому и за что начислить штраф. Этим сервисом ежемесячно пользуются почти 9 тысяч человек.



Сотрудники всех трех компаний охотятся за номерами нарушителей. Тех, кого не сняли вживую, находят по дате, времени, его местоположению, в том числе с помощью городского видеонаблюдения.

Не уйдут от штрафа и те нарушители, видео с которыми появились в соцсетях, как, например, мужчина с двумя детьми на самокате в центре Петербурга. Таким Whoosh регулярно присылает «письма счастья», рассказал Денис Балакирев: «Если есть информация, когда и где это произошло, мы находим этого нарушителя. Иногда сами нарушители постят себя в социальных сетях, чтобы получить больше лайков. Наверное, больше лайков они собирают, да, но и штрафы они при этом тоже получают»».



Руководитель отдела аренды и промо «Юрент» Влада Картавцева также отмечает, что таким пользователям не сходит нарушение с рук:

«Есть стопроцентные кейсы, как пользователь получил предупреждение либо штраф только из-за того, что выложил видео с нарушением в TikTok», — говорит Картавцева.



Компании также достаточно плотно взаимодействуют с правоохранительными органами. По словам Балакирева информацией о нарушителях делятся обе стороны: «Если нам присылают запрос, мы определяем, какой самокат ехал в это время по этой улице, определяем нарушителей и передаем эту информацию в ГАИ, в МВД. <...> Когда случается ДТП, приезжает ГАИ, фиксирует нарушителя, отправляет его на медицинское свидетельство, и если мы получили подтверждение (о состоянии опьянения — прим. ред.) — выписываем штраф», — рассказал Балакирев о взаимодействии с правоохранительными органами. По этой же схеме штраф за нетрезвое вождение выписывает и «Юрент».

В таких случаях вполне возможны сразу два штрафа: «государственный» по решению суда и от компании кикшеринга — в серьезных ситуациях он может исчисляться десятками тысяч рублей.



В Whoosh и «Юрент» нам рассказали о системе определения несовершеннолетних на самокате. Если визуально можно сказать, что пользователю явно меньше 18 лет — после проверки безоговорочно приходит штраф. Если ситуация пограничная, тогда в дело вступают банковские ID и данные сим-карт. Однако чаще всего дети на самокатах появляются благодаря родителям или их банковским картам — с ними регулярно борются блокировками аккаунтов.

«Самое главное — это все-таки с родителями разговаривать, чтобы не передавали свой аккаунт ребенку. Это сейчас самая большая проблема. Надо, доносить до них, что такое невозможно», — говорят представители кикшерингов.

Корреспондент «Фонтанки» наблюдал картину на посту «Яндекс GO» у метро «Беговая»: мужчина с маленьким ребенком попытался взять самокат на двоих. К нему подошел сотрудник и сообщил, что так делать нельзя иначе придет штраф. Мужчина взял самокат, откатил его от работников на сотню метров и уже там встал вместе с мальчиком за руль. Однако его номер сотрудники успели зафиксировать заранее, и, сняв на видео двоих, начислить папе штраф труда не составит.



Мы провели около двух часов с каждой из компаний: стояли вместе с сотрудниками в будние дни на парковках самокатов и считали, сколько произойдет нарушений. Несмотря на время дня и место наблюдения, штрафовать клиентов приходилось часто, а самой «заштрафованной» позицией оказался перекресток Петровского бульвара и улицы Шувалова в Мурино. Там не проходило и минуты, чтобы кто-нибудь ни пересек «зебру» верхом на самокате.

«Когда едешь на самокате, ты быстрее, чем пешеходный поток и автомобилист не ожидает, что ты вылетишь — так и происходит ДТП. Плюс само покрытие (дороги — прим. ред.) может быть скользким и немножко рельефным. Упасть на автомобильной дороге — это самое плохое, что можно вообще придумать», — говорят скауты.

И Whoosh, и «Юрент» сходятся в причине, почему сервисы стали активно штрафовать и вводить новые должности — сфера СИМов продолжает развиваться и с каждым годом количество пользователей заметно растет.



«По сравнению с прошлым сезоном, если в среднем, поездок стало в два раза больше. И такое происходит практически каждый сезон. Доля нарушений всегда остается примерно одинаковой — не больше 10% от поездок. Но при этом общее число нарушений тоже растет», — рассказывает Балакирев.

О пользе работы со штрафами в цифрах сообщил скаут-штрафер «Яндекс GO» Артем:

«В первый день запуска позиции скаут-штрафер на локациях «Беговая» и «Дыбенко» было зафиксировано более 100 штрафов за день. На текущий момент эти цифры сильно ниже — в районе 50», — рассказал он. Влада Картавцева из «Юрент» также отметила положительные тенденции: количество нарушений с весны уменьшилось примерно на 40%. Сейчас в зависимости от места и дня недели на одной точке «Юрента» фиксируются около 10–15 таких случаев в день.

Надолго ли опустели четыре района?



С 1 августа в пределах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов запрещено парковать средства индивидуальной мобильности. У каждой из компаний кикшеринга есть сотрудники, которые забирают брошенные на «запретной» территории самокаты и увозят их на парковочные места.



Решение городских властей для компаний не было шоком. Напротив, утверждает Влада Картавцева, это было совместное решение и города, и сервисов — «мы решили, что будет намного безопаснее, как для наших клиентов, так и для людей, которые не пользуются самокатами, сделать именно таким образом».

«Это, естественно, не очень приятно, потому что ломает транспортную модель использования электросамокатов. Но мы понимаем, что в нынешней ситуации, в данных районах, придумать что-то другое очень сложно. <...> Здесь надо менять инфраструктуру, надо делать дополнительные карманы, чтобы там стояли самокаты. Надо работать над тем, чтобы размещать парковки на широких улицах, там, где они есть. У нас диалог с городом налажен очень хорошо», — говорит Денис Балакирев. — «Я заметил, что мнения разделились в процентном соотношении, наверное, 50 на 50. Мне кажется, что против — пожилые люди и те, кто ни разу не пользовался службами кикшеринга. За — те, кому удобно передвигаться на самокатах».



«Сами сервисы готовы инвестировать в инфраструктуру. Но по всему городу изменить инфраструктуру только силами сервиса невозможно. <...> Нужно определить правовой механизм. Нужно, чтобы были соответствующие нормативно-правовые акты, которые предусматривали бы отчисления на создание инфраструктуры. Эта работа в юридическом плане тоже ведется. <...> И тогда все будут довольны, потому что, если есть велодорожки, если есть парковки, которые никому не мешают, это удобно и самим пользователям, и тем, кто не передвигается на самокате — это в интересах всех», — поясняет Балакирев.

«Из-за того, что центр города теперь вбирает в себя меньшее количество самокатов, мы пополнили спальные районы. Поэтому мы, наверное, даже рады, что нашим пользователям в спальных районах стало хватать самокатов, и что они всегда могут взять доступный (самокат — прим. ред.) у метро и доехать в свой ЖК», — отметила Влада Картавцева.



«У нас есть транспортный сценарий, есть прогулочный сценарий. Центр Санкт-Петербурга — это в основном прогулочный сценарий. И то, что сейчас он немножко «сломался» — не так критично. Здесь, допустим, (разговор идет в Мурино — прим. ред.) самокат — это полноценный транспорт. Когда человек вышел из метро, взял самокат, чтобы доехать до своего дома, чтобы не ждать автобуса. Здесь у нас самые частые поездки», — рассказывает Денис Балакирев.



Безопасность как кредо

Обилие штрафов и рост их стоимости — только один из инструментов компаний для обеспечения безопасности поездок. Помимо этого сервисы вводят и другие методы регулирования, главный из которых — профилактика нарушений через разговор с клиентом.

Whoosh запустил «Школу вождения» — мероприятие, на котором инструкторы рассказывают и показывают, как устроен самокат и как им управлять в условиях города. Также сотрудники компании ходят в школы и колледжи с лекциями о правилах передвижения на СИМах.



На некоторых самокатах Whoosh имеются шлемы — при аренде нужно надеть защиту, а завершить сессию будет возможно только прикрепив его обратно на шнур. Также проводятся опыты системы «антитандем» — чтобы самокат мог сам определять, сколько человек на нем стоит, и, если больше одного, замедляться.

«Юрент» ведет борьбу за безопасность по большей части разъяснениями правил. По возможности с каждым, кто берет их самокат, инспектор проводит мини-беседу. В ней он спрашивает об опыте использования самокатов, рассказывает о требованиях вождения, запретах и штрафах за их нарушение.

«Помимо этого, они могут также показать нашим туристам интересные маршруты, подсказать по тарифам, рассказать об акциях и новостях. <...> Мы не только нашим пользователям рассказываем о правилах безопасного вождения, но и предупреждаем пользователей других сервисов для того, чтобы сделать наш город комфортнее и безопаснее», — рассказала Влада Картавцева из «Юрент».



«Бывают редкие исключения, наверное, один из пятнадцати пользователей, который настолько спешит, что согласен на штраф. Они говорят «штрафуйте» и убегают. Бывают люди, которые мало того, что скажут «штрафуйте», так еще и начнут негативно реагировать. В этом деле главное не поддаваться на провокацию, а спокойно и вежливо вести диалог», — поделился личным опытом Артем из «Яндекс GO», — «Главное — придерживаться правил передвижения, рекомендаций, которые предоставляет сервис перед стартом поездки. Не кататься в наушниках, смотреть на дорогу, спешиваться на пешеходных переходах, не кататься вдвоем, втроем и так далее, не передвигаться с малолетними детьми — вообще».



«Пока у ГАИ нет выстроенной системы работы с самокатами, с нарушителями на самокатах, этим занимаемся преимущественно мы. Если ситуация изменится, если в ГАИ действительно появятся какие-то специальные подразделения, которые будут этим заниматься, и необходимость в контроле со стороны сервиса отпадет — это будет замечательно. Если это будет исходить от города, если это будет исходить от ГАИ, это, конечно, совсем другой уровень и совсем другой масштаб», — поделился Денис Балакирев из Whoosh.



«Наша основная задача — это не выставить как можно больше штрафов, а предотвратить последующие нарушения, проводить беседы с людьми, рассказывать им о правилах, предупреждать о том, за что предусмотрен штраф. И так количество нарушений заметно спадает», — заключил Артем из «Яндекс GO».



«Моя любимая мантра звучит так: «Только в том случае, когда все участники дорожного движения будут иметь друг к другу взаимное уважение, тогда пропадут все правонарушения и наш город станет счастливым и безопасным для всех»», — подытожила Влада Картавцева из «Юрент».

