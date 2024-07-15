Втроем на одном самокате. В Петербурге прогулкой мужчины с двумя детьми заинтересовалась полиция

В Петербурге мужчина с двумя детьми катался по центру города на одном самокате. Полиция заинтересовалась этой прогулкой — неизвестного разыскивают. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк 15 июля сообщила у себя в telegram-канале.
Очевидцы происходящего окрестили мужчину «отцом года». Один ребенок сидит на его плечах, другой, постарше, стоит перед ним.
Предполагаемый папа управляет самокатом. Такую картину наблюдали у «Манежа» на Исаакиевской площади.
«Мои коллеги из Северной столицы разыскивают неизвестного, который <...> перевозил на электросамокате двоих детей, подвергая опасности их жизнь и здоровье», — написала Ирина Волк. Она добавила, что, как только личность мужчины будет установлена, его привлекут к ответственности.
Накануне 10-летний мальчик попал в больницу с переломами после неудачных катаний на электросамокате по Октябрьской набережной. Также травмы получила 16-летняя сестра школьника.