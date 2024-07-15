Втроем на одном самокате. В Петербурге прогулкой мужчины с двумя детьми заинтересовалась полиция

В Петербурге мужчина с двумя детьми катался по центру города на одном самокате. Полиция заинтересовалась этой прогулкой — неизвестного разыскивают. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк 15 июля сообщила у себя в telegram-канале.

Очевидцы происходящего окрестили мужчину «отцом года». Один ребенок сидит на его плечах, другой, постарше, стоит перед ним.