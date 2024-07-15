    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, зап

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.74eur95.76

    Втроем на одном самокате. В Петербурге прогулкой мужчины с двумя детьми заинтересовалась полиция

    1637
    6 комментариев

    В Петербурге мужчина с двумя детьми катался по центру города на одном самокате. Полиция заинтересовалась этой прогулкой — неизвестного разыскивают. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк 15 июля сообщила у себя в telegram-канале.

    Очевидцы происходящего окрестили мужчину «отцом года». Один ребенок сидит на его плечах, другой, постарше, стоит перед ним.

    Питер Live

    Предполагаемый папа управляет самокатом. Такую картину наблюдали у «Манежа» на Исаакиевской площади.

    «Мои коллеги из Северной столицы разыскивают неизвестного, который <...> перевозил на электросамокате двоих детей, подвергая опасности их жизнь и здоровье», — написала Ирина Волк. Она добавила, что, как только личность мужчины будет установлена, его привлекут к ответственности.

    Накануне 10-летний мальчик попал в больницу с переломами после неудачных катаний на электросамокате по Октябрьской набережной. Также травмы получила 16-летняя сестра школьника.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    Antuan Rokanten15 Июл 2024 в 18:49
    Каждый день вижу, как родители катают детей на электросамокатах. Хочу спросить, что у них в головах?
    +3−1
    инкогнитто15 Июл 2024 в 18:33
    В чем проблема, он сам в состоянии ответить за своих детей!!! Значит ему и им так было надо
    +2−2
    Zet15 Июл 2024 в 18:29
    с одним ребёнком по нескольку раз в день наблюдаю папаш или мамаш на самокатах... всё тихо... а с двумя полный караул!
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close