На севере Петербурга 10-летний ребёнок разбил голову, катаясь на электросамокате

Десятилетний школьник попал в больницу с переломами после столкновения электросамокатов в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 июля.



По предварительным данным, разъехаться не удалось на Октябрьской набережной накануне около одиннадцати часов вечера. Бригада скорой доставила мальчика в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него сломаны ребро, а также затылочная и теменная кости.

Той же ночью к медикам с ушибом поясницы обратилась 16-летняя сестра мальчика. Она получила травмы вместе с братом, когда на самокате натолкнулась на другой электросамокат.