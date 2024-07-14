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    На севере Петербурга 10-летний ребёнок разбил голову, катаясь на электросамокате

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    11 комментариев

    Десятилетний школьник попал в больницу с переломами после столкновения электросамокатов в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 июля.

    По предварительным данным, разъехаться не удалось на Октябрьской набережной накануне около одиннадцати часов вечера. Бригада скорой доставила мальчика в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него сломаны ребро, а также затылочная и теменная кости.

    Той же ночью к медикам с ушибом поясницы обратилась 16-летняя сестра мальчика. Она получила травмы вместе с братом, когда на самокате натолкнулась на другой электросамокат.

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    Комментарии 11

    aprahka14 Июл 2024 в 23:19
    Ну вот.Травмы от электросамокатов в одной семье за сутки..
    +1−0
    Дондигидон14 Июл 2024 в 23:16
    Радостно😁
    +1−0
    17005291214 Июл 2024 в 23:12
    К стати.А тут о каждой обиженой собачке рыдат.
    +1−0
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