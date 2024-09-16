Задержанный в Пулково актёр Евгений Ткачук попал под следствие. Ему вменяют две статьи

Попытка улететь из Петербурга обернулась двумя уголовными делами для российского актёра Евгения Ткачука. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 сентября.
Ткачуку вменяют незаконное хранение наркотиков без цели сбыта (
По данным «Фонтанки», дела находятся в производстве транспортной полиции. В Управлении на транспорте по Северо-Западу их возбуждение не комментируют. «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сообщили в пресс-службе.
С запрещённым Евгения Ткачука задержали в Пулково. В телеграм-каналах писали, что в ночь на
На счету 40-летнего актёра десятки ролей в театре и кино. Наибольшую известность он получил благодаря работе в картинах «Чужая», «Тихий Дон» (2015), «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Король и Шут».