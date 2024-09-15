В Пулково задержан популярный российский актер Евгений Ткачук

Полный тезка популярного российского актера Евгения Ткачука задержан в петербургском аэропорту Пулково. Об этом 15 сентября сообщает РИА Новости. Поводом для задержания якобы стало вещество, найденное в багаже артиста.



Судя по соцсетям, Евгений Ткачук субботу провел на мероприятии под названием «Природник», который организовал его Конно-драм театр «ВелесО». Телеграм-каналы сообщают, что в ночь на воскресенье актер собирался лететь в Тбилиси. Вещество, найденное в его чемодане, изъяли и направили на экспертизу.



Евгений Ткачук — 40-летний актер родом из Ашхабада. На его счету десятки ролей в театре и кино. Впервые зритель увидел артиста на экране в 2004 году в сериале «Московская сага», там Ткачук сыграл члена Гитлерюгенда. Наибольшую известность актер получил благодаря ролям в фильмах «Чужая», «Тихий Дон» (2015), «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Король и Шут».

