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    Автомобиль влетел в отмостку Дома Союза художников на Песочной. Пострадали двое

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    2 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Руслан
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    Двух человек увезли в больницу после аварии в Петроградском районе Петербурга утром 16 сентября. Кроссовер развалил отмостку дома.

    В 9 часов утра у дома 18 по Песочной набережной водитель автомобиля Chery не справился с управлением и врезался в отмостку здания, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Судя по фото с места ДТП, которое прислал в редакцию читатель, досталось Дому Союза художников: машина въехала в отмостку возле лестницы, ведущей к крыльцу, и повредила ее.

    Автомобиль тоже получил сильные повреждения. По данным главка, в результате ДТП 27-летний водитель и его 47-летняя пассажирка получили травмы средней тяжести. Обоих госпитализировали.

    Фото: читатель «Фонтанки» Руслан

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