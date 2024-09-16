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Происшествия Почти 140 пожаров за сутки. В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

Почти 140 пожаров за сутки. В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

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2 комментария
Пожар на рынке в Аксае

В Ростовской области бушуют пожары. Сгорели десятки зданий, включая жилые дома. Наиболее сложная обстановка в Аксайском и Неклиновском районах, там введен режим ЧС, сообщает 16 сентября пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, за прошедшие сутки в регионе произошло почти 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. Сгорели 13 жилых и садовых домов, а всего огнем повреждены 30 строений. Всем утратившим имущество жителям окажут помощь, пообещал глава Ростовской области. Сегодня на местах начнут работать комиссии по оценке ущерба.

Пожар на рынке в Аксае

В ночь на понедельник, 16 сентября, в Аксае произошел крупный пожар на рынке. Горели павильоны на площади в 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным МЧС, повреждено 25 из них. Пожар ликвидировали только к 7 часам утра. Сведений о пострадавших не поступало. Издание 161.RU показало последствия пожара.

Накануне в Аксае тоже тушили крупный пожар. Он начался со склада стройматериалов и перекинулся на жилые дома.

Утром понедельника пожарные продолжают тушить ландшафтный пожар в левобережной зоне Аксайского района. По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова, он локализован. К концу дня 15 сентября были ликвидированы три лесных пожара в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах. Их общая площадь составила 9,5 га.

В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за сухой жаркой погоды. Для борьбы с пожарами задействовано более 2 тысяч огнеборцев и порядка 300 единиц техники. По словам начальника ГУ МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова, в большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.

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Ростовская область Пожар Режим ЧС
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Комментарии
2
282556445
16 сентября 2024, 12:30
Слава богу, не наводнения!
Ser_N0771
16 сентября 2024, 11:51
И Господь произвёл гром и град, и огонь разливался по земле (c)
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