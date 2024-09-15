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Образ жизни 6 жирных продуктов, которые помогут сбросить вес

6 жирных продуктов, которые помогут сбросить вес

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1 комментарий

Хотите похудеть, но не готовы отказываться от жирной пищи? Оказывается, некоторые продукты с высоким содержанием жира могут стать вашими союзниками в борьбе с лишним весом. Что именно позволит насытить организм полезными веществами и при этом способствовать похудению, рассказывают коллеги из Woman.ru и «Доктора Питера».

Орехи

Орехи считаются очень калорийным продуктом, и поэтому размер ежедневной их порции должен умещаться в вашей горсти.

Однако этот продукт очень полезен. Грецкие орехи, миндаль, фундук, семена тыквы, кунжута и подсолнечника — источники железа, а также витаминов и полезных жиров. Поэтому они так хороши для перекусов.

Кокосовое масло

Ученые выяснили, что триглицериды со средней длинной цепи — то есть именно тот тип жира, что есть в кокосовом масле, — помогают снизить вес. Информация об этом была опубликована в журнале Академии питания и диетологии.

А еще кокосовое масло помогает победить чувство голода. Результаты исследования, обнародованные в Американском журнале клинического питания, доказывают: если съесть блюдо с кокосовым маслом на завтрак, во время обеда голод будет не таким сильным — и калорий в итоге потребишь меньше.

Авокадо

Авокадо еще в 1998 году внесли в книгу рекордов как наиболее калорийный плод. На 100 г продукта приходится 212 ккал. Но это не умаляет его полезных свойств.

Наличие в составе плода жирных кислот помогает в борьбе с холестериновыми отложениями. Высокое количество витамина А поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек, иммунной системы. Витамин D стимулирует усвоение кальция и синтез гормонов. И это далеко не полный перечень полезных свойств плода.

Лосось

Лосось относится к жирной рыбе. Он — ценный источник витаминов A, D и B12, селена, цинка, йода и жирных кислот омега-3. А белок в его составе обеспечивает чувство сытости, что помогает сократить потребление калорий и способствует похудению.

«Несмотря на высокое содержание жира в рыбе, он в основном представлен ненасыщенными жирами, полезными для здоровья сердца, — говорит врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. — Эти жиры надолго насыщают, ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию жировых отложений. В свою очередь, насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе и обработанных продуктах, наоборот, могут повышать уровень холестерина и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний».

Яичные желтки

Вопреки распространенному мнению о том, что в яичных желтках содержится холестерин, который провоцирует болезни сердца, исследователи настаивают: желтки необходимы нашему организму. Они вызывают ощущение сытости, которое должно уменьшить переедание.

Между тем, как говорит Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, вопреки расхожему мнению, холестерина больше всего не в желтке, а в белке яйца — это показали исследования.

Твердые сыры

Сыр тоже имеет массу достоинств. В состав сыров входят витамины группы В, витамины А, С, Е, РР. В нем очень много кальция, который так нужен для крепких костей, здоровых зубов и ногтей. Обилие жира тоже отчасти можно считать плюсом, ведь совсем без жира наш организм не может. В сыре есть аминокислота триптофан, которая отвечает за выработку гормона хорошего настроения серотонина. Еще этот продукт полезен для пищеварения.

Поэтому, если у вас нет противопоказаний и сыр вам нравится, ешьте его на здоровье. Главное — не перебарщивать, особенно если сейчас вы пытаетесь сбросить вес.

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Комментарии
1
почти бросил..)
15 сентября 2024, 08:26
я бы выбрал.. желтки, немного сыра и немного лосося..)
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