Кто вас только этому научил? Эти 7 пищевых привычек из детства портят вам жизнь

Мы и сами об этом не задумываемся, но у большинства наших пищевых пристрастий ноги растут из одного места — из детства. К ним нас когда-то приучили родители, и мы их до сих пор придерживаемся. Но оказалось, что далеко не все они полезны. Вместе с врачами мы нашли 7 вредных пищевых привычек, от которых неплохо было бы избавиться.
- Завтракаем кашей
- Плотно обедаем
- Едим всё с хлебом
- Награждаем себя десертом
- Доедаем всё, даже если наелись
- Съедаем десерт только после «нормальной» еды
- Успокаиваем себя сладким
Завтракаем кашей
Редкое утро начинается у нас без каши. Особенность завтрака вообще в том, что если не готовишь его заранее, то утром ешь то, что успеешь приготовить. А это обычно бутерброды, яйца в разных вариациях и каши. Яичницу с бутербродами врачи давно признали худшим завтраком на свете, но и к каше есть вопросы.
— Цельнозерновая каша может быть составляющей завтрака, но если есть нарушения углеводного обмена (избыточный вес, сахарный диабет) и заболевания желудочно-кишечного тракта, то на завтрак это не лучший вариант, — говорит диетолог Оксана Выдря.
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
— Быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели», — добавляет диетолог Анна Лис. — В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть. Поэтому каша (особенно с медом), мюсли, хлопья — не самый хороший вариант.
Анна Лис — диетолог, консультант по питанию.
— Здоровый завтрак должен быть прежде всего белковым, — уточняет эндокринолог Ольга Головня. — Идеально подойдут для завтрака яйца, рыба, морепродукты, творог, сыр, киноа и греча. Белок — строительный материал для нашего организма. У него высокий термогенез, это энергия, которую тратит организм для усвоения и переваривания пищи. А это значит, завтракаем и не толстеем.
Ольга Головня — врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, диетолог «Новой больницы».
Плотно обедаем
Съедать на обед салат, первое блюдо, горячее и выпивать компот или чай — классика, которой и сейчас придерживаются в детских садах и школах. Но объедаться на обед (во всяком случае взрослым, которые в основном сидят в офисах) диетологи не советуют.
— Трехчастная система питания пришла из того периода, когда работы было много, перерывов на отдых практически не было и возникала необходимость быстро получить большое количество калорий для нормальной работоспособности, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Поэтому чаще старались съесть именно первое, второе и компот. В настоящее время это неактуально, ведет к перееданию, нарушению моторики желудка и кишечника. Раньше нормой считали 3500 ккал в сутки, сейчас — в среднем 2000 ккал.
Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы», врач высшей категории.
— На самом деле всё зависит от обстоятельств и размера порций, — уточняет Оксана Выдря. — Вообще человек должен в течение дня получить большое количество витаминов и минералов, а также белки, жиры, углеводы. Если на прием пищи есть что-то одно, например только овощной суп, мы не дополучаем жиров и белков, сложных углеводов, а также витаминов и минералов, которые могут содержаться в гарнирах и т. д. Поэтому прием пищи должен быть максимально разнообразным.
Едим всё с хлебом
Присказка о том, что хлеб всему голова, появилась еще на Руси — и тогда она была актуальной. Во-первых потому, что продуктовая корзина была не такая разнообразная, как сегодня, а во-вторых, сам хлеб раньше был другим: его не делали из муки высшего сорта и с разными добавками, которые позволяли бы ему оставаться в форме долгое время.
Белый хлеб из 100-процентной очищенной пшеничной муки не несет человеческому организму никакой пищевой ценности, зато приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови. У людей, которые не мыслят еды без куска хлеба или булочки, со временем запускается целый каскад реакций — от элементарного нарушения всасывания до нарушения обмена веществ.
Совсем отказываться от хлеба тоже не стоит, но вот сократить его потребление может быть неплохой идеей. Также можно сделать выбор в пользу цельнозернового.
— Ржаной хлеб, конечно, полезней, в нем больше витаминов, но, к сожалению, больше пекарских дрожжей, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — У него более богатый диетический состав, благодаря которому такой хлеб стимулирует работу кишечника. Но по ограничениям — это кислотозависимые заболевания: гастриты, язвенная болезнь, отчасти панкреатопатия, потому что вызовет бродильные процессы, газообразование за счет дрожжей и большого количества клетчатки.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Награждаем себя десертом
Сладкое и сейчас многие родители используют как этакую награду — за то, что ребенок справился с уроками, хорошо поел, прибрал у себя в комнате. Но в дальнейшей перспективе такой подходит приводит к тому, что у человека вырабатывается тяга к сладкому. Во взрослом возрасте это может превратиться в фанатичную любовь к сладостям, которая ни к чему хорошему, понятное дело, не приводит.
Поэтому нужно отследить свое отношение к сладкому и понять: если вы едите его ради положительных эмоций или в качестве вознаграждения, возможно, стоит поискать другие источники радости и счастья.
Доедаем всё, даже если наелись
Выбрасывать еду неприлично и накладно. Поэтому чаще всего мы съедаем всё, что положили себе на тарелку. Но это прямой путь к расстройству пищевого поведения.
— Каждый человек интуитивно понимает, когда можно пропустить очередной прием пищи, или наоборот — есть почаще, но порции делать поменьше, — говорит Наталья Игнатова. — Если все-таки присутствует неконтролируемое пищевое поведение, это повод обратиться к диетологу.
Если не хочется есть, то не надо себя заставлять. В этом вопросе диетологи советуют ориентироваться на собственные ощущения — насыщения или голода.
Съедаем десерт только после «нормальной» еды
— Употребление сладостей возможно в небольшом количестве в любое время дня, необязательно после основного приема пищи, — говорит Наталья Игнатова. — При жестком запрете сладостей у детей десерты становятся более желанными и недоступными, что ведет к преувеличенной мотивации к их поеданию.
Отказывать себе в сладком, когда очень хочется, и оттягивать время до «после обеда» — лишний стресс. В этом случае проще позволить себе немного десерта — но только чтобы не перебить аппетит. Также важно не допускать сильного голода, чтобы после обеда не появилось желания закрепить результат десертом.
Успокаиваем себя сладким
Корни этой привычки тоже стоит искать в детстве. Когда родители, вместо того чтобы успокоить расстроенного ребенка и поговорить с ним, чтобы привести в чувства, дают ему конфету — чтобы он отвлекся и успокоился. Но в итоге это приводит ко всем известному результату — человек начинает заедать стресс сладостями.
В перспективе это грозит булимией, нервной анорексией и другими непривлекательными расстройствами пищевого поведения.