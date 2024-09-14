Кто вас только этому научил? Эти 7 пищевых привычек из детства портят вам жизнь

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Редкое утро начинается у нас без каши. Особенность завтрака вообще в том, что если не готовишь его заранее, то утром ешь то, что успеешь приготовить. А это обычно бутерброды, яйца в разных вариациях и каши. Яичницу с бутербродами врачи давно признали худшим завтраком на свете, но и к каше есть вопросы.



— Цельнозерновая каша может быть составляющей завтрака, но если есть нарушения углеводного обмена (избыточный вес, сахарный диабет) и заболевания желудочно-кишечного тракта, то на завтрак это не лучший вариант, — говорит диетолог Оксана Выдря.



Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.



— Быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели», — добавляет диетолог Анна Лис. — В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть. Поэтому каша (особенно с медом), мюсли, хлопья — не самый хороший вариант.



Анна Лис — диетолог, консультант по питанию.



— Здоровый завтрак должен быть прежде всего белковым, — уточняет эндокринолог Ольга Головня. — Идеально подойдут для завтрака яйца, рыба, морепродукты, творог, сыр, киноа и греча. Белок — строительный материал для нашего организма. У него высокий термогенез, это энергия, которую тратит организм для усвоения и переваривания пищи. А это значит, завтракаем и не толстеем.

