У карьера Мяглово встретились Hyundai и Geely. Есть жертвы

Смертельное ДТП произошло у карьера Мяглово в Ленинградской области. Там лоб в лоб столкнулись Hyundai и Geely. Водитель одной из них погиб, другой госпитализирован, пишет 47news со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

На опубликованных в соцсетях роликах видно, что обе машины улетели в кювет. Одна перевернулась. Водитель Hyundai погиб на месте, а водителю Geely потребовалась помощь медиков.

