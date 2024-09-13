В «Пенатах» откроется выставка про «ближний круг» Ильи Репина к 180-летию со дня рождения художника

В специальных шатрах-павильонах в «Пенатах» развернётся экспозиция, посвящённая насыщенной культурной жизни русского общества конца XIX — начала XX века, в центре которой был Илья Ефимович. Вокруг художника сформировался круг творческой элиты из художников, музыкантов, учёных, литераторов и меценатов.



Источник: пресс-служба музея Академии художеств







Как сообщают в музее, каждый павильон на территории парка будет посвящён одному из направлений интересов художника. В Куоккале (Репино) художник прожил тридцать лет, именно там ему позировал Корней Чуковский, там Репин создал и портрет Владимира Бехтерева, усадьба которого находилась в тридцати километрах от Куоккалы.

