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Афиша Plus В «Пенатах» откроется выставка про «ближний круг» Ильи Репина к 180-летию со дня рождения художника

В «Пенатах» откроется выставка про «ближний круг» Ильи Репина к 180-летию со дня рождения художника

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В специальных шатрах-павильонах в «Пенатах» развернётся экспозиция, посвящённая насыщенной культурной жизни русского общества конца XIX — начала XX века, в центре которой был Илья Ефимович. Вокруг художника сформировался круг творческой элиты из художников, музыкантов, учёных, литераторов и меценатов.

Как сообщают в музее, каждый павильон на территории парка будет посвящён одному из направлений интересов художника. В Куоккале (Репино) художник прожил тридцать лет, именно там ему позировал Корней Чуковский, там Репин создал и портрет Владимира Бехтерева, усадьба которого находилась в тридцати километрах от Куоккалы.

Выставка «Илья Репин — центр культурной жизни России конца XIX — начала XX века» пройдёт в шатрах-павильонах на территории усадьбы «Пенаты» с 14 сентября по 14 ноября 2024 года (дата окончания проекта приблизительная, если планируете визит позднее — уточняйте информацию на сайте музея). 0+

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