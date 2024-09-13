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Происшествия После удара молнии в Ростове пожар охватил 5000 кв. м.

После удара молнии в Ростове пожар охватил 5000 кв. м.

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3 комментария

Сотрудники МЧС в Ростове-на-Дону 13 сентября тушат крупный ландшафтный пожар, который начался после ночной грозы.

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Как сообщает региональное ГУ МЧС, на 7-м километре южного подъезда к Ростову из-за удара молнии загорелся камыш, огонь охватил 5 000 кв. м. Угрозы населенным пунктам нет. Работают около 90 человек, 34 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС (сброшено уже 25 тонн воды) и пожарный поезд. Сложность в том, что это болотистая местность и спецтехнике туда подъехать затруднительно.

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Комментарии
3
hedgehog_
13 сентября 2024, 12:39
болото хорошо горит, но пожарный поезд туда подъехать не может. а вот где наши аналоговнетные бе-200? их все годы обещаний так и не заказали и не построили, хотя и сильно собиралсиь
DEMOMON
13 сентября 2024, 12:36
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