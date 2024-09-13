После удара молнии в Ростове пожар охватил 5000 кв. м.

Сотрудники МЧС в Ростове-на-Дону 13 сентября тушат крупный ландшафтный пожар, который начался после ночной грозы.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, на 7-м километре южного подъезда к Ростову из-за удара молнии загорелся камыш, огонь охватил 5 000 кв. м. Угрозы населенным пунктам нет. Работают около 90 человек, 34 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС (сброшено уже 25 тонн воды) и пожарный поезд. Сложность в том, что это болотистая местность и спецтехнике туда подъехать затруднительно.
Гроза в Ростовской области прошла ночью. Портал 161.RU публикует яркие кадры.
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