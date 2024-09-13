«Поручения президента имеют магическое влияние на мир»: стоимость самолета «Байкал» упала в два раза

Стоимость самолета «Байкал» упала в два раза после поручения Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 сентября. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщают «Вести» со ссылкой на заявление Юрия Трутнева.



Если раньше стоимость самолета «Байкал» достигала 455 млн рублей, то спустя несколько дней после ВЭФ уменьшилась до 260 млн рублей. Как объясняет вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сейчас «Байкал» стоит дешевле благодаря поручению президента России, которое имеет «магическое влияние на окружающий мир».



Кроме того, требуемую для «Байкала» взлетно-посадочную полосу сократили по длине сразу в три раза: с 1 050 метров до 350 метров.



Ранее Юрий Трутнев выступил с предложением сменить подрядчика по созданию «Байкала» после того, как Путин потребовал ускорить разработку самолета на пленарной сессии ВЭФ. По словам президента РФ, серийное производство «Байкала» должно быть запущено «уже в ближайшее время». Тем не менее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что поставки авиакомпаниям самолетов «Байкал» сдвигаются с 2025-го на 2026 год. Причиной задержки стало то, что изначально предполагалось использование в самолете иностранных двигателя и винта.



ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, оснащенный одним турбовинтовым двигателем и рассчитанный на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза на дальность от 1,5 до 3 тысяч километров. Его стоимость в первый год предполагаемых поставок оценивалась в 455 миллионов рублей. Разработчик и производитель самолета — АО «Уральский завод гражданский авиации». Представитель УЗГА подтвердил, что ведется разработка отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта для «Байкала» в рамках импортозамещения.

