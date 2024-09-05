«Надо искать талантливых людей на Руси»: вице-премьер Трутнев предложил сменить подрядчика самолета «Байкал» после слов Путина

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступил с предложением сменить подрядчика по созданию самолета «Байкал» (ЛМС-901), после того как Владимир Путин потребовал ускорить разработку «Байкала» на пленарной сессии Восточного экономического форума. Об этом 5 сентября сообщает РБК.



«Прежде всего надо вернуться на несколько шагов, чтобы поменять подрядчика», — сказал Трутнев и добавил, что «надо искать талантливых людей на Руси всегда».

