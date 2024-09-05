«Надо искать талантливых людей на Руси»: вице-премьер Трутнев предложил сменить подрядчика самолета «Байкал» после слов Путина

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступил с предложением сменить подрядчика по созданию самолета «Байкал» (ЛМС-901), после того как Владимир Путин потребовал ускорить разработку «Байкала» на пленарной сессии Восточного экономического форума. Об этом 5 сентября сообщает РБК.
«Прежде всего надо вернуться на несколько шагов, чтобы поменять подрядчика», — сказал Трутнев и добавил, что «надо искать талантливых людей на Руси всегда».
По словам Путина, серийное производство «Байкала» должно быть запущено «уже в ближайшее время».
Между тем в кулуарах ВЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что первые поставки авиакомпаниям самолетов «Байкал», которые должны заменить Ан-2, сдвигаются с 2025-го на 2026 год. Это объясняется тем, что изначально предполагалось использование в самолете иностранных двигателя и винта.
В феврале 2023 года ожидалось, что перевозчик получит десять «Байкалов»: пять — в 2025 году, и еще пять — в 2026-м.
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, оснащенный одним турбовинтовым двигателем и рассчитанный на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза на дальность от 1,5 до 3 тысяч километров. Его стоимость в первый год предполагаемых поставок оценивалась в 455 миллионов рублей (в 2019 году Минпромторг указывал предельную стоимость в размере 190 миллионов). При этом начиная с 2025 года стоимость продолжит повышаться и составит 587 миллионов к 2032 году.
Разработчик и производитель самолета — АО «Уральский завод гражданский авиации». Представитель УЗГА подтвердил, что ведется разработка отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта для «Байкала» в рамках импортозамещения.