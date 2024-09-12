Компания Nokian Tyres планирует производить шины из остатков бересты

Финская компания Nokian Tyres заключила соглашение со шведской фирмой Reselo AB для того, чтобы использовать в производстве шин возобновляемый материал из остатков бересты. Об этом сообщается на сайте Nokian Tyres.



Финская компания планирует использовать для изготовления шин резину Reselo Rubber, которую изготавливает шведская Reselo AB из остатков березовой коры.



Как пишут на сайте, Reselo Rubber — это полностью возобновляемый материал, изготавливаемый из бересты, которую получают из отходов целлюлозно-бумажной и фанерной промышленности. Так, эту резину намерены адаптировать для коммерческого производства шин, чтобы заменить ею материалы из ископаемого топлива.



Согласно проведенным лабораторным испытаниям, материал от шведской фирмы также способен улучшать эксплуатационные характеристики шин.



«Мы гордимся и рады объединить усилия с Nokian Tyres, чтобы еще больше повысить устойчивость крупнейшего сегмента резиновой промышленности. Партнерство с Nokian Tyres знаменует собой важную веху в наших амбициях по преобразованию резиновой промышленности с помощью высокопроизводительного каучука на биологической основе», — отмечает генеральный директор Reselo Хенрик Отендал.



В пресс-службе финской компании напоминают, что одной из главных задач Nokian Tyres в сфере устойчивого развития является доведение доли возобновляемого или переработанного сырья в шинах до 50 % к 2030 году.

