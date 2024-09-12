Сезон без простуд: как защититься от ОРВИ, гриппа и ковида, когда все вокруг болеют

В начале сентября заболеваемость ОРВИ традиционно растет и избежать заражения становится сложнее Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU







В России продолжает расти заболеваемость — и не только ковидом, но и ОРВИ и гриппом. По последним данным Роспотребнадзора, за неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 20,1%, коронавирусной инфекцией — на 17,3%. В ведомстве это связывают с сезонностью — вирусные инфекции начинают активней распространяться с возвращением людей из отпусков и началом учебного года. Как избежать заражения, если все вокруг болеют, и пережить «сезон простуд», ни разу ни кашлянув? Мы спросили об этом врачей.

Чем сейчас болеют в России

Если говорить о респираторных вирусных инфекциях, то, по данным Роспотребнадзора, сейчас преобладают риновирусы, аденовирусы и парагрипп.



Риновирус часто становится причиной инфекции верхних дыхательных путей. Может запускать обострение хронических заболеваний, в случае осложнения — вызывать ангины, отиты и инфекции пазух носа, пневмонию и бронхиолит.

Парагрипп вызывает инфекцию верхних или нижних дыхательных путей. У взрослых здоровых людей протекает, как правило, в легкой форме, но может быть опасным для жизни младенцев, пожилых или людей с иммунодефицитами.

Аденовирус проявляется поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани, обычно протекает без осложнений, симптомы проходят через несколько дней. Чаще развивается у детей.



Все эти вирусы считаются менее опасными, чем грипп. Его у пациентов в этом сезоне тоже уже находили, но пока это единичные случаи. Активное распространение гриппа обычно стартует в самом конце осени — по крайней мере, прививку от него в Роспотребнадзоре советуют делать в период с сентября по ноябрь.



Обычно грипп начинается с острых симптомов интоксикации — озноба, чувства разбитости, повышения температуры, головной боли, боли в глазах, мышцах и суставах. Грипп способен очень быстро вызывать осложнения и опасен для групп риска — пожилых людей, детей, беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями.



Отдельно в списке вирусных инфекций стоит ковид, новую волну которого связывают сейчас с распространением варианта FLiRT. Симптомы инфекции, вызванной «Флиртом», схожи с ОРВИ — лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния. Однако это касается легкого течения болезни, но есть и тяжелые случаи. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за неделю количество госпитализаций увеличилось на 7%.

Как не заболеть?

Как Роспотребнадзор, так и врачи рекомендуют в первую очередь соблюдать стандартные правила — мыть руки, проветривать помещения и по возможности держаться подальше от людей с признаками заболевания. Эти рекомендации касаются и ОРВИ, и гриппа, и ковида. В прошлые годы, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, вводились специальные ограничения, в том числе масочный режим. Сейчас об этом пока не говорят, однако из соображений собственной безопасности можно проявить инициативу.



— Можно носить маски и респираторы, особенно в общественном транспорте и малопроветриваемых помещениях, — говорит иммунолог, доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова Николай Крючков. — Помещения надо проветривать регулярно — 20–30 минут: это снизит концентрацию вируса. Обработка рук санитайзером, мытье рук — это тоже не поменялось и будет работать.

От чего нужно прививаться?

Вакцинацию считают основной профилактикой гриппа — заразиться можно даже при соблюдении всех рекомендаций.



— Конечно, прививка не защищает от заболевания на 100%, но совершенно точно позволяет избежать тяжелых осложнений, которые нередко случаются после гриппа, — говорит эксперт лаборатории «Гемотест», врач Роман Иванов.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова, объявляя начало кампании по вакцинации, отмечала, что прививка также снижает риск развития внебольничных пневмоний.



В вопросе вакцинации от гриппа считают важным показатель коллективного иммунитета. Считается, что привить необходимо 60% всего населения страны и не менее 75% людей из групп риска. По крайней мере, именно такой уровень прописан в постановлении главного санитарного врача России.



Что касается ковида, то по действующим правилам прививаться от него нужно уязвимым категориям. К ним относятся те, кто не болел коронавирусной инфекцией и не прививался, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами. Ревакцинироваться рекомендуется раз в год.

А что насчет витаминов для иммунитета?

Врачи говорят, что в качестве экстренной меры профилактики ударные дозы витаминов не работают. Даже когда речь идет о витамине C, который действительно помогает поддерживать иммунитет.



— Большинство людей и так получают достаточное количество этого элемента с пищей. Исследования доказали: ударные дозы аскорбиновой кислоты не помогают предотвратить болезнь, — говорит Роман Иванов. — Не слишком эффективны в борьбе с гриппом и простудой и комплексы поливитаминов. Некоторые из них содержат дополнительные тонизирующие вещества, благодаря которым человек ощущает благотворный эффект, — создается впечатление, что БАД работает. Однако такой результат пропадает сразу после того, как человек прекращает прием препарата, — он не оказывает длительного положительного влияния на иммунитет.



Поддерживать иммунитет, впрочем, действительно нужно. Правда, делать это необходимо не только в период ОРВИ, а круглый год. И одними витаминами тут не обойдешься.



— Необходимо постоянно придерживаться здоровых привычек: сбалансированно питаться, высыпаться, гулять на свежем воздухе, по возможности избегать стресса, поддерживать физическую форму, — советует Роман Иванов. — Здоровый рацион, который включает в себя достаточное количество овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы, круп станет источником всех необходимых витаминов и минералов.



Если вы всё-таки заболели, то витамин C может принести пользу — пусть он не помогает предотвратить болезнь, зато позволяет легче справиться с последствиями инфекции. По словам Романа Иванова, чай с лимоном, морс из клюквы и компот из черной смородины помогут ускорить выздоровление. Но одними напитками тоже лечиться не стоит — при появлении симптомов ОРВИ, гриппа и ковида нужно обращаться к врачу и следовать его рекомендациям. Для пациентов из групп риска особенно важно обратиться за медицинской помощью при первых же признаках заболевания. Например, при коронавирусной инфекции принятое в первые пять дней лекарство в разы снижает вероятность осложнений, а определить по одним только симптомам, чем именно вы заболели, не получится.

