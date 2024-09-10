Основатель «Царьграда» Малофеев подтвердил, что женился на детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой

Российский предприниматель и основатель «Царьграда» Константин Малофеев подтвердил, что теперь состоит в браке с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом он сам во вторник, 10 сентября, рассказал в эфире Царьград ТВ.
«Это произошло. Моя избранница, моя супруга — Мария Алексеевна Львова-Белова. <...> Несчастье в виде наших разводов позади, а теперь произошло рождение новой семьи», — ответил он на вопрос ведущего.
Малофеев поблагодарил всех, кто его поздравил, а про другие подробности решил умолчать.
Как пишет издание MSK1, свадьба прошла в загородном ресторане «Вилла Ротонда» в Московской области. Перед молодоженами и гостями выступили Григорий Лепс, Дима Билан, Леонид Агутин и Валерия.
Ранее Мария Львова-Белова состояла в браке с православным священником Павлом Когельманом. У них девять детей, в том числе четверо приемных. Константин Малофеев находился в браке с предыдущей женой Ириной Вильтер около 20 лет. Информация об их разводе появилась в прошлом году.