Основатель «Царьграда» Малофеев подтвердил, что женился на детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой

Российский предприниматель и основатель «Царьграда» Константин Малофеев подтвердил, что теперь состоит в браке с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом он сам во вторник, 10 сентября, рассказал в эфире Царьград ТВ.

«Это произошло. Моя избранница, моя супруга — Мария Алексеевна Львова-Белова. <...> Несчастье в виде наших разводов позади, а теперь произошло рождение новой семьи», — ответил он на вопрос ведущего.



Малофеев поблагодарил всех, кто его поздравил, а про другие подробности решил умолчать.