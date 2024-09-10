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    Основатель «Царьграда» Малофеев подтвердил, что женился на детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой

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    1 комментарий
    Фото: Константин Малофеев / T.me; Александр Ощепков / NGS.RU
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    Российский предприниматель и основатель «Царьграда» Константин Малофеев подтвердил, что теперь состоит в браке с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом он сам во вторник, 10 сентября, рассказал в эфире Царьград ТВ.

    «Это произошло. Моя избранница, моя супруга — Мария Алексеевна Львова-Белова. <...> Несчастье в виде наших разводов позади, а теперь произошло рождение новой семьи», — ответил он на вопрос ведущего.

    Малофеев поблагодарил всех, кто его поздравил, а про другие подробности решил умолчать.

    Как пишет издание MSK1, свадьба прошла в загородном ресторане «Вилла Ротонда» в Московской области. Перед молодоженами и гостями выступили Григорий Лепс, Дима Билан, Леонид Агутин и Валерия.

    Ранее Мария Львова-Белова состояла в браке с православным священником Павлом Когельманом. У них девять детей, в том числе четверо приемных. Константин Малофеев находился в браке с предыдущей женой Ириной Вильтер около 20 лет. Информация об их разводе появилась в прошлом году.

    Фото: Константин Малофеев / T.me; Александр Ощепков / NGS.RU

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    Комментарии 1

    Zet10 Сен 2024 в 21:05
    все со всех сторон такие православные, традиционные, многодетные... и тут развод... как так???
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