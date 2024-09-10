В Смольном прокомментировали просьбу к УК и ТСЖ оборудовать укрытия в подвалах. Это должно быть сделано за счет собственников

Комитет по законности прокомментировал рассылку писем УК и ТСЖ с просьбой оборудовать укрытия в многоквартирных домах. В ведомстве отметили, что это может быть сделано на деньги собственников жилья или подвальных помещений. Соответствующий ответ предоставлен «Фонтанке» 10 сентября.
В начале сентября юридическая группа «Правовая помощь ЖКХ» опубликовала письмо от Жилищного агентства Выборгского района, адресованное управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ЖК. Со ссылкой на протокол районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в документе содержится следующее указание:
«Во исполнение протокола № 4/2024 от 15.07.2024 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Выборгского района Санкт-Петербурга прошу Вас провести инвентаризацию (до 1.08.2024) и оборудование заглубленных помещений МКД (до 20.09.2024) для укрытия населения в соответствии с ГОСТ Р.42.4.16–2023».
Член Ассоциации некоммерческих организаций по содействию развития ТСЖ и ЖСК Марина Акимова подтвердила «Фонтанке», что письма похожего содержания получили председатели управляющих организаций во всех районах Петербурга. Правда, например, в Красногвардейском районе жилищное агентство просило только заполнить анкету о характеристиках подвальных помещений: насколько они соответствуют требованиям к укрытиям на случай обстрела.
У заглубленных помещений в целом те же функции, что и у бомбоубежищ. Но ГОСТ для них разработан другой, с меньшим количеством требований. Формально они не относятся к защитным сооружениям гражданской обороны (ЗС ГО). Стандарт продолжительности возможного нахождения людей в заглубленном помещении — до 12 часов. В бомбоубежище — как минимум двое суток. Заглубленные помещения в жилых домах должны находиться ниже уровня земли, а бомбоубежища могут немного возвышаться.
В комитете по законности пояснили «Фонтанке», что городом предусмотрено финансирование на обустройство именно бомбоубежищ (ЗС ГО). Все они находятся в государственной собственности, а на правах оперативного управления за них отвечают жилищные агентства (в случае с многоквартирными домами) и Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты (если бомбоубежище расположено отдельно или в нежилом здании).
К категории заглубленных помещений могут относиться подвалы жилых домов, гаражей, торговых и развлекательных центров. Верхнее перекрытие такого подвала должно быть ниже планировочной отметки земли.
«Заглубленные помещения не относятся к ЗС ГО, но выполняют схожие функции по укрытию населения. Содержание данных объектов осуществляется за счет средств собственников (общедомового имущества или объекта)», – сообщила советник председателя комитета Альфия Богапова.
Ранее «Фонтанка» обсудила рассылку писем об оборудовании убежищ в домах с юристом по жилищным вопросам. Одна из главных проблем в том, что в бюджет управляющих организаций не заложены такие расходы, а для сбора дополнительных средств необходимо решение общего собрания собственников.
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