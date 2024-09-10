Оперштаб ограничил проезд транспорта через промзону Курской АЭС. Ранее Алаудинов заявлял о планах продвижения ВСУ к станции

Оперативный штаб Курской области 10 сентября принял решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской атомной электростанции. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, эта мера была введена в рамках «действующего в регионе режима контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности».
Маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района Курской области, а для местных жителей установят специальные таблички и указатели.
Режим КТО в Курской области был объявлен 10 августа в связи «с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины». После этого оперативный штаб 28 августа принял решение ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС.
Два дня назад замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины «попытаются продвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражения».
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