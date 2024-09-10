Оперштаб ограничил проезд транспорта через промзону Курской АЭС. Ранее Алаудинов заявлял о планах продвижения ВСУ к станции

По его словам, эта мера была введена в рамках «действующего в регионе режима контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности».

Маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района Курской области, а для местных жителей установят специальные таблички и указатели.

Режим КТО в Курской области был объявлен 10 августа в связи «с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины». После этого оперативный штаб 28 августа принял решение ограничить въезд в город Курчатов, где располагается Курская АЭС.

Два дня назад замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины «попытаются продвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражения».