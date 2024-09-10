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    Аршавин: «Соболев — игрок «Спартака». Болельщики «Зенита» вряд ли его примут»

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    1 комментарий

    Бывший футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин предположил, что фанаты бело-сине-голубых могут не принять нового нападающего Александра Соболева. Свое мнение он высказал 10 сентября в интервью «Матч ТВ».

    «Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева», —сказал Аршавин и пояснил, что тот — «игрок "Спартака"».

    Аршавин также предположил, что Соболев может начать играть в основном составе «Зенита» на матче Кубка России, где ему «будет несладко». До этого времени новый нападающий, по его мнению, не появится в стартовом составе в матче восьмого тура Российской премьер‑лиги с ЦСКА.

    «Соболев выглядит тяжеловато, — заявил Аршавин. — У него потерян игровой тонус <...>, нужно набирать кондиции. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее».

    Соболев дебютировал на поле в составе «Зенита» в товарищеской встрече с казахстанским «Кайратом». В этом же матче приняли участие бывшие футболисты Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин, в разные годы выступавшие и за «Зенит», и за «Кайрат».

    О том, что Соболев стал игроком «Зенита», в пресс-службе петербургского футбольного клуба сообщили 30 августа. Вскоре после этого стало известно, что он будет получать 2,5 миллиона евро за сезон.

    Сам футболист просил у болельщиков «Зенита» «дать ему маленький шансик стать своим».

    «Фонтанка» рассказывала, как происходил его переход и что об этом думают петербургские болельщики.

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    Александр СоболевАндрей АршавинЗенитСпартакНападающийФутбол
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    Комментарии 1

    DEMOMON10 Сен 2024 в 13:34
    А что Соболеву в Спартаке-то не сиделось? Зачем такие сложности?
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