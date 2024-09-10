Аршавин: «Соболев — игрок «Спартака». Болельщики «Зенита» вряд ли его примут»

Бывший футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин предположил, что фанаты бело-сине-голубых могут не принять нового нападающего Александра Соболева. Свое мнение он высказал 10 сентября в интервью «Матч ТВ».



«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева», —сказал Аршавин и пояснил, что тот — «игрок "Спартака"».

Аршавин также предположил, что Соболев может начать играть в основном составе «Зенита» на матче Кубка России, где ему «будет несладко». До этого времени новый нападающий, по его мнению, не появится в стартовом составе в матче восьмого тура Российской премьер‑лиги с ЦСКА.