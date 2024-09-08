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Спорт «Зенит» сыграл против «Кайрата» в Алма-Ате. Матч стал дебютным для нового нападающего Александра Соболева

«Зенит» сыграл против «Кайрата» в Алма-Ате. Матч стал дебютным для нового нападающего Александра Соболева

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9 комментариев

Петербургский футбольный клуб «Зенит» 8 сентября обыграл казахстанский «Кайрат» в товарищеской встрече в Алматы. Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счетом 4 : 3.

В составе петербургской команды дебютировал нападающий Александр Соболев, недавно перешедший из московского «Спартака». Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты, принял участие в голевых комбинациях, но в качестве автора результативного действия в протокол не попал.

Мячи в ворота казахстанской команды забили Александр Ерохин (на 37-й минуте), Матео Кассьерра (51-я минута) и Лусиано Гонду — на 73-й и 78-й минутах.

Голы «Зениту» забили Юг Станоев (66-я минута) и Вячеслав Швырев (90 + 2), а на 54-й минуте состоялся автогол игрока из состава сине-бело-голубых Артура (54).

В матче приняли участие бывшие футболисты Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин, в разные годы выступавшие и за «Зенит», и за «Кайрат». Оба вышли в стартовых составах команд: Тимощук отыграл 20 минут за «Зенит», Аршавин — 14 минут за «Кайрат».

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Зенит Кайрат Алма-Ата Товарищеский матч Александр Соболев Нападающий Андрей Аршавин
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Комментарии
9
Chinalove
8 сентября 2024, 19:58
Уважаемый Евгений Овербах! Город называется Алматы.
Вася Петров
8 сентября 2024, 21:10
В 1987 был на матче "Зенит"-"Кайрат" в Алма-Ате. "Зенит" почетно проиграл со счетом 1:3.
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