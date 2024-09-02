Стала известна зарплата новичка «Зенита» Соболева

Футболист Александр Соболев будет получать 2,5 миллиона евро за сезон в «Зените». Об этом 2 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Зенит» официально подтвердил приобретение 27-летнего нападающего 29 августа, представив его на презентации хоккейного СКА. Новый контракт с Соболевым рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Соболев играл за «Спартак» с января 2020 года после перехода из самарских «Крыльев Советов». За время выступлений в московском клубе он сыграл 140 матчей, забив 58 голов и сделав 32 результативные передачи. С «Спартаком» он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок страны в 2022 году.