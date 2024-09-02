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Спорт Стала известна зарплата новичка «Зенита» Соболева

Стала известна зарплата новичка «Зенита» Соболева

3 184
12 комментариев

Футболист Александр Соболев будет получать 2,5 миллиона евро за сезон в «Зените». Об этом 2 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

С учетом бонусов доход 27-летнего форварда может достигнуть 3 миллионов евро. В «Спартаке» он получал 2,4 миллиона евро, добавил источник.

«Зенит» официально подтвердил приобретение 27-летнего нападающего 29 августа, представив его на презентации хоккейного СКА. Новый контракт с Соболевым рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Соболев играл за «Спартак» с января 2020 года после перехода из самарских «Крыльев Советов». За время выступлений в московском клубе он сыграл 140 матчей, забив 58 голов и сделав 32 результативные передачи. С «Спартаком» он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок страны в 2022 году.

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Комментарии
12
281614283
2 сентября 2024, 14:39
Это какой-то позор . . .
Ser_N0771
2 сентября 2024, 14:41
вот так прям на глазах средняя зарплата в Петербурге подросла на 50 рублей.
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