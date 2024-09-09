В Якутии нашли алмаз-рекордсмен весом 262 карата. Посмотрите на него

На месторождении «Эбелях» прииска «Маят» в Анабарском районе Якутии добыли особо крупный алмаз ювелирного качества, сообщается 9 сентября на сайте компании «Алмазы Анабара» группы «Алроса».



Вес камня составил 262,5 карата. Его нашли работники ночной смены во время промывки алмазоносных песков.

«В настоящее время кристалл направлен на экспертную оценку морфологических характеристик», — рассказали в пресс-службе компании «Алмазы Анабара».

Отметим, принято считать, что один карат равен 0,2 грамма. То есть алмаз, добытый на месторождении «Эбелях», весит более 50 граммов.



Это второй рекордный алмаз, найденный в России менее чем за год. В сентябре прошлого года на этом же месторождении обнаружили драгоценный камень весом 390,7 карата. Этот алмаз стал крупнейшим в России за последние 10 лет.



Напомним, в конце августа «Фонтанка» писала о том, что в Ботсване добыли гигантский алмаз размером с ладонь. Его вес составляет 2 492 карата.