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    В России нашли самый крупный за последние 10 лет алмаз. Посмотрите, как он выглядит

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    4 комментария

    В России нашли самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качества. Его добыли на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Об этом 10 сентября в своем телеграм-канале сообщает «Алроса».

    Фото: компания «Алроса»
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    Камень добыла компания «Алмазы Анабара» группы «Алроса». Масса алмаза - 390,7 карата. Как уточняется в сообщении, это «светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом – уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета». Камень отправили на экспертную оценку морфологических характеристик.

    Сопоставимый по размеру алмаз нашли в 2013 году — его масса составляла 401 карат.

    Фото: компания «Алроса»

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    АлмазАлросаГорнодобывающая промышленность
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    Комментарии 3

    Гость10 Сен 2023 в 12:54
    Что показывать чужое.
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