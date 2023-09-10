В России нашли самый крупный за последние 10 лет алмаз. Посмотрите, как он выглядит

В России нашли самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качества. Его добыли на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Об этом 10 сентября в своем телеграм-канале сообщает «Алроса».
Камень добыла компания «Алмазы Анабара» группы «Алроса». Масса алмаза - 390,7 карата. Как уточняется в сообщении, это «светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом – уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета». Камень отправили на экспертную оценку морфологических характеристик.
Сопоставимый по размеру алмаз нашли в 2013 году — его масса составляла 401 карат.