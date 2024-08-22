    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, вос

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.69eur101.95

    В Ботсване добыли гигантский алмаз размером с ладонь. Посмотрите, как выглядит камень в 2492 карата

    3864
    13 комментариев

    Из рудника Карове в Ботсване извлекли гигантский алмаз размером с ладонь. Вес одного из крупнейших когда-либо найденных камней составляет 2492 карата. Об удивительной и невероятно прибыльной добыче сообщила алмазная компания Lucara 21 августа.

    Фото: lucaradiamond.com
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: lucaradiamond.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Камень нашли благодаря специальной технологии Mega Diamond Recovery («MDR») X-ray Transmission («XRT»). Инновация позволяет добывать высокоценные алмазы, сохраняя их размер. До этого камня рекордсменами компании Lucara были 1758-каратный и 1109-каратный алмазы.

    «Мы в восторге от извлечения этого необычного алмаза весом 2492 карата. Эта находка не только демонстрирует выдающийся потенциал нашего рудника Карове, но и подтверждает наши стратегические инвестиции в передовую технологию XRT», — поделился резидент и генеральный директор алмазной компании Уильям Лэмб.

    К слову, термин «карат» означает вес бриллианта, а не его размер. Принято считать, что один карат равен 0,2 грамма. Соответственно, алмаз, добытый накануне в Ботсване, весит около полукилограмма.

    В прошлом году в алмазодобывающем производстве выделилась Россия. Камень весом в 390,7 карата нашли на прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Его извлекла компания «Алмазы Анабара» группы «Алроса».

    Фото: lucaradiamond.com
    Фото: lucaradiamond.com

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Алмаз
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close