В Ботсване добыли гигантский алмаз размером с ладонь. Посмотрите, как выглядит камень в 2492 карата

Из рудника Карове в Ботсване извлекли гигантский алмаз размером с ладонь. Вес одного из крупнейших когда-либо найденных камней составляет 2492 карата. Об удивительной и невероятно прибыльной добыче сообщила алмазная компания Lucara 21 августа.

Камень нашли благодаря специальной технологии Mega Diamond Recovery («MDR») X-ray Transmission («XRT»). Инновация позволяет добывать высокоценные алмазы, сохраняя их размер. До этого камня рекордсменами компании Lucara были 1758-каратный и 1109-каратный алмазы.

«Мы в восторге от извлечения этого необычного алмаза весом 2492 карата. Эта находка не только демонстрирует выдающийся потенциал нашего рудника Карове, но и подтверждает наши стратегические инвестиции в передовую технологию XRT», — поделился резидент и генеральный директор алмазной компании Уильям Лэмб.



К слову, термин «карат» означает вес бриллианта, а не его размер. Принято считать, что один карат равен 0,2 грамма. Соответственно, алмаз, добытый накануне в Ботсване, весит около полукилограмма.

