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    После гибели парашютиста в Ленобласти организатора прыжков оштрафовали за отсутствие документов

    2027
    1 комментарий
    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Транспортная прокуратура рассказала о результатах проверки, которую начали после гибели профессионального парашютиста в Ленобласти этим летом. У организатора прыжков не нашли необходимых разрешений.

    Организацию, которая проводила мероприятие, и ее руководителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и части 8 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов), сообщает 9 сентября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что у организатора не было разрешений на эксплуатацию воздушного судна для прыжков и сами прыжки. Общая сумма штрафа составила 185 тысяч рублей.

    Напомним, 9 июня на посадочной площадке «Северный ветер» в деревне Путилово во время учебно-тренировочных полетов и прыжков с парашютом разбился один из парашютистов. Полет и последние секунды перед гибелью 38-летний петербуржец заснял на видео. Экстремальным спортом мужчина занимался профессионально.

    По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры, добавляют в ведомстве.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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    Комментарии 1

    26584572409 Сен 2024 в 16:25
    был там пару дней назад...ничего не изменилось!!Как прыгали,так и прыгают!!!Азродром хорошо сделали...Ну остальное не знаю!!!
    +1−0
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