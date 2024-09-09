После гибели парашютиста в Ленобласти организатора прыжков оштрафовали за отсутствие документов

Транспортная прокуратура рассказала о результатах проверки, которую начали после гибели профессионального парашютиста в Ленобласти этим летом. У организатора прыжков не нашли необходимых разрешений.



Организацию, которая проводила мероприятие, и ее руководителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и части 8 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов), сообщает 9 сентября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что у организатора не было разрешений на эксплуатацию воздушного судна для прыжков и сами прыжки. Общая сумма штрафа составила 185 тысяч рублей.